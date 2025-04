Rast i značajni rezultati na putu internacionalizacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Privredne komore (PKCG) posjetili su kompaniju MM Ribarstvo sa Cetinja, koja je dobitnik nagrade za uspješno poslovanje u sektoru usluga, ocjenjujući da će to priznanje značiti podsticaj za dalji rad i uspjehe na tržištu.

Predsjednica PKCG Nina Drakić i potpredsjednik Dragan Kujović su se u razgovoru sa osnivačem i izvršnim direktorom kompanije, Jovanom M. Martinovićem, upoznali sa njenim rezultatima koji su postignuti tokom prošle godine i prilikama i izazovima u poslovanju.

“Čestitamo vam zasluženo priznanje i nadamo se da će vam predstavljati podsticaj za dalji rad i uspjehe na tržištu” poručila je Drakić i istakla kontinuirano zalaganje Komore da promoviše domaće proizvođače i proizvode.

U prilog tome govori i aktuelna kampanja Kupujmo naše – Snaga je u svima nama i nagradna igra koja je prati.

Martinović je kazao da su kreirali proizvod sa kvalitetom za EU tržište.

“U prethodnoj godini ostvarili smo veliki napredak zahvaljujući tome što smo prihvaćeni od HoReCa lanaca i uspjeli smo da povećamo prodaju više od 100 odsto. Izvozno smo orijentisani i gradimo priču da Crna Gora dobije jednog od najvećih proizvođača i distributera ribe možda u Evropi”, rekao je Martinović.

On je naglasio da važan činilac uspjeha predstavlja saradnja sa tradicionalnim ribarima i najavio da će na naredim sajmovima predstavljati 15 proizvoda.

“Porodična kompanija, osnovana 2015. godine, tokom decenije predanog rada, izrasla je u lidera u oblasti prerade i konzerviranja divlje slatkovodne ribe, sa sopstvenom proizvodnom infrastrukturom i prepoznatljivim brendom koji na jedinstven način spaja bogatu tradiciju i savremene standarde prehrambene industrije”, saopšteno je iz PKCG.

Najpoznatiji proizvod MM Ribarstva, toplodimljeni krap u biljnom i maslinovom ulju, postao je gastronomski simbol Crne Gore, prepoznat i uvršten u ponudu najprestižnijih hotela i restorana, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Kroz strateško pozicioniranje brenda Michèle na HORECA tržištu, kompanija je postigla zapažen rast i ostvarila značajne rezultate na putu internacionalizacije.

Nagrade PKCG uručiće predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, na tradicionalnoj svečanosti koja će, povodom Dana PKCG, 24. aprila biti organizovana u Vili Gorica.

