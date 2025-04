Sjednica Skupštine u ponedjeljak

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine na čijem dnevnom redu je, između ostalog, Predlog za imenovanje dva člana Vlade Crne Gore, biće održana u ponedjeljak.

Kako je saopšteno iz Skupštine, istog dana će na poslanička pitanja odgovarati ministar bez portfelja Milutin Butorović, ministri sporta i mladih Dragoslav Šćekić i regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Ernad Suljević.

Poslanici će na sjednici Skupštine u četvrtak raspravljati, između ostalog, o Predlogu zakona o slobodnom pristupu informacijama i izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, izmjenama Zakona o koncesijama, izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja.

Na sjednici će biti razmatrani predlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o alternativnom rješavanju sporova i o upravnom sporu, kao i dva polugodišnja izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju.

Na dnevnom redu sjednice su i izbori, imenovanja i razrješenja.

