Lišen slobode Tivćanin koji je oštetio budžet za 311 hiljada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije danas su uhapsili R.A. (59) iz Tivta i uz krivičnu prijavu ga sproveli tužiocu, zbog sumnje da je utajio poreze i doprinose i tako oštetio budžet za 311 hiljada EUR.

“Sumnja se da je prijavljena osoba počinila krivično djelo tako što, postupajući u ime i za račun prijavljenog preduzeća C.C.G. iz Tivta, u svojstvu izvršnog direktora i osnivača, kontinuirano od 2019. do prošle godine u cilju izbjegavanja poreskih dažbina nije prikazivala prihode ostvarene po više osnova”, navodi se u saopštenju.

Takođe, sa računa prijavljenog preduzeća novčana sredstva su transferisana na lični račun prijavljenog R.A. i novčana sredstva prijavljene firme su korištena za otplatu bankarskog kredita imenovanog izvršnog direktora, a na njih nije obračunavan, niti plaćan porez na lična primanja.

“Time su po osnovu neobračunatih i neplaćenih poreskih obaveza, po osnovu poreza na prihod od imovine i imovinskih prava, kao i poreza na prihod od kapitala za sebe i prijavljeno preduzeće pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 311,17 hiljada EUR, a na direktnu štetu budžeta Crne Gore”, rekli su iz Uprave policije.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, nastaviće sa preduzimanjem kontinuiranih i intenzivnih aktivnosti na kontroli poslovanja preduzeća, kao i krivičnom procesuiranju svih onih koji čine krivična djela tokom obavljanja privrednih aktivnosti, a na štetu budžeta i građana države Crne Gore.

