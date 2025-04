Mladost slavila protiv Iskre

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su danas u Podgorici ekipu Iskre iz Danilovgrada 1:0, u premijernom meču 28. kola Druge crnogorske lige.

Pitanje pobjednika duela na Trening kampu Fudbalskog saveza riješio je Miloš Zečević u 48. minutu.

Mladost je tim trijumfom prednost u odnosu na drugoplasirani Rudar povećao na deset bodova.

Ostali mečevi na programu su sjutra. Sastaće se: Ibar – Grbalj, Podgorica – Igalo i Kom – Rudar.

Slobodni su fudbaleri Lovćena.

