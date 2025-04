Gorčević u ponedjeljak u posjeti Tivtu

Podgorica, (MINA) – Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević boraviće u ponedjeljak u radnoj posjeti Opštini Tivat.

Kako su saopštili iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), posjeta je dio projekta „EU4ME – Podrška komuniciranju procesa evropske integracije“, a programom je predviđen sastanak sa predsjednikom Opštine Tivat Željkom Komnenovićem i njegovim saradnicima.

Oni su najavili da će, tokom posjete Tivtu, Gorčević prisustvovati radionici za djecu u Javnoj predškolskoj ustanovi „Bambi“ pod nazivom „Reciklaža u boji: Čuvamo prirodu“, čiji je cilj edukacija najmlađih o značaju zaštite životne sredine, reciklaži plastike i pravilnom odlaganju otpada.

„Evropski dan u Tivtu će biti prilika da Gorčević, zajedno sa Komnenovićem obiđe Srednju mješovitu školu „Mladost“, gdje je u okviru Interreg IPA projekta „CUHaCHA“ opremljena profesionalna kuhinja za praktičnu obuku učenika ugostiteljskog smjera“, kaže se u saopštenju.

Učenici će, kako su rekli iz MEP-a, imati priliku da razgovaraju sa Gorčević i Komnenovićem.

