Crnogorska komercijalna banka novi generalni sponzor ŽRK Budućnost

Podgorica, (MINA) – Crnogorska komercijalna banka, članica OTP Grupe, novi je generalni sponzor ženskog rukometnog kluba Budućnost, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da je partnerstvo ozvaničeno potpisivanjem ugovora predsjednika Upravnog odbora CKB-a Tamaša Kamarašija i gradonačelnika Glavnog grada Saše Mujovića.

Time je, kako je saopšteno, započeta saradnja između lidera bankarskog sektora i najtrofejnijeg kluba u Crnoj Gori.

“OTP Grupa i CKB će biti ključna podrška Budućnosti u sezoni koja je za klub od posebnog značaja – 30. u EHF Ligi šampiona. U narednoj sezoni, naš klub će nastupati pod novim imenom – Ženski rukometni klub OTP Group Budućnost, s ambicijom da bude dostojan predstavnik Glavnog grada i Crne Gore u konkurenciji 16 najboljih timova Evrope”, stoji u saopštenju.

Gradonačelnik Saša Mujović kazao je da su sport i sportski klubovi najbolji reprezenti i promoteri Podgorice, jer okupljaju mlade, uče ih pravim vrijednostima, snaže njihov duh, volju, razvijaju zajedništvo i poštovanje prema protivniku.

“Ulagati u sport i nauku je više od odgovornosti. To je način superiornog demonstriranja odgovornosti i brige prema državi i društvu. Bez poštovanja tradicije i svijetle prošlosti teško je graditi obećavajuću budućnost. Bez dužne pažnje prema simbolima grada teško je praviti iskorake i neke nove vrijednosti. ŽRK Budućnost je ponos Podgorice”, rekao je Mujović nakon potpisivanja ugovora.

On je istakao da Toliko trofeja, sjajnih igračkih karijerai uspješnih sportskih pregalaca čine ŽRK Budućnost.

“Kult Sportskog centra Morača u velikoj mjeri građen je na bazi uspjeha tog kolektiva, naših herojina koje su godinama miljenice sportske Podgorice”, kazao je Mujović.

Prema njegovim riječima, neophodno je finansijski ojačati klub da bi nastavio nisku uspjeha, privlačio djevojčice da treniraju rukomet i bio baza za uspjehe reprezentacije.

“Glavni grad ima budžetom opredijeljena sredstva, ali nam je pomoć i podrška kredibilnih partnera dobrodošla. Čast je imati OTP banku kao generalnog sponzora. Banka koja je postigla sjajne poslovne rezultate, koja dugi niz godina uspješno egzistira na poslovnoj sceni Glavnog grada i Crne Gore je izuzetan izbor, ali i potvrda da se vjeruje našoj državi i ekonomskom ambijentu kreiranom od strane aktuelne Vlade”, rekao je Mujović.

On je naglasio da je čin potpisivanja ugovora pokazatelj odnosa nove gradske administracije prema budžetu, odnosno novcu građana Podgorice.

“Umjesto da povećavamo budžetske izdatke, opredijelili smo se da se aktivno uključimo u pronalaženje dodatnih sredstava pozivajući uspješne privredne subjekte da nam se pridruže i postanu naši partneri. To je strategija od koje nećemo odustati“, kazao je Mujović.

On se zahvalio Tamašu Kamarašiju i Dinu Redžepagiću, članu Upravnog odbora CKB-a nadležnom za Sektor poslovanja sa fizičkim licima, navodeći da je uvjeren da će biti ponosni na rezulate koje će klub ostvariti uz podršu glavnog sponzora.

Predsjednik Upravnog odbora CKB-a Tamaš Kamaraši rekao je da je Budućnost izgradila sportski put koji inspiriše – uspjeh potvrđen titulama na svim nivoima, od domaćih terena do najvećih evropskih dvorana.

On je kazao da je to evropska priča o šampionima.

“Otpornost, timski duh i težnja ka izvrsnosti – ono što simbolizuje Budućnost, jednako je blisko i OTP Grupi koja je prošle godine ponijela titulu najbolje banke u Evropi prema ocjeni Standard & Poor’s. Zato je odluka OTP Grupe da stavi svoje ime uz ime Budućnost bila prirodna i logična. Lideri prepoznaju lidere”, rekao je Kamaraši.

On je istakao da ŽRK Budućnost i OTP Grupa dijele iste vrijednosti: vjeru u uspjeh, istrajnost i težnju ka izvrsnosti.

“Partnerstvo sa ŽRK Budućnost za nas nije samo sponzorstvo, već spoj vrijednosti, snage i vizije. ŽRK OTP Grupa Budućnost biće simbol uspjeha, povjerenja i zajedničkog puta ka novim pobjedama”, rekao je Kamaraši.

On je podsjetio da je OTP Grupa jedna od najbrže rastućih i vodećih bankarskih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi, sa gotovo 40 hiljada zaposlenih u 11 država i 17 miliona klijenata.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući jedinstvenom poznavanju tržišta na kojem posluje pomaže da region Centralne i Istočne Evrope postane motor rasta evropskog kontinenta.

“OTP Grupa podržava brojne sportske klubove i događaje koji zahtijevaju fizičku i mentalnu snagu, koncentraciju i timski rad. Naša posvećenost razvoju, stvaranju vrijednosti i finansijskom obrazovanju je neupitna. Cilj nam je da stvaramo uslove za mlađe generacije i da promovišemo zdrav način života”, rekao je Kamaraši

ŽRK Budućnost nedavno je obilježio 76 godina postojanja, tokom kojih je osvojeno 77 trofeja, uključujući šest evropskih titula, što ga čini jednim od najprepoznatljivijih brendova crnogorskog sporta.

“Saradnja između ŽRK Budućnost i CKB-a predstavlja snažan korak ka daljem jačanju ženskog rukometa u Crnoj Gori i ostvarenju novih sportskih uspjeha”, saopšteno je nakon potpisivanja ugovora.

