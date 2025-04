Marković: Razviti sistem bezbjednosti koji se brzo adaptira i nadograđuje

Podgorica, (MINA) – U borbi protiv narastajućih sajber, hibridnih i asimetričnih prijetnji potrebno je razviti sistem bezbjednosti koji se brzo adaptira, usavršava i nadograđuje, kazao je državni sekretar u Ministarstvu odbrane, Marko Marković.

On je to rekao na Međunarodnoj konferenciji crnogorskih menadžera bezbjednosti, koja se pod sloganom “Bezbjednost bez kompromisa” održava u Budvi.

Kako je saopšteno iz Asocijacije menadžera bezbjednosti, konferencija je jedinstvena prilika za okupljanje stručnjaka i profesionalaca iz oblasti bezbjednosti, sa ciljem zajedničkog istraživanja savremenih izazova i inovativnih rješenja.

Marković je rekao da se jedna od prijetnji odnosi i na industrijsku špijunažu, dodajući da je to svakodnevnica i ono na čemu se, na organizovan i sistemski način, mora oduprijeti pravovremenom organizacijom nadzora i kontrole.

“U borbi protiv narastajućih sajber, hibridnih i asimetričnih prijetnji moramo razviti sistem koji se brzo adaptira, usavršava i nadograđuje”, rekao je Marković.

Prema njegovim riječima, takav sistem traži angažovanje mladih, sposobnih i obrazovanih ljudi.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Petar Koprivica, rekao je da teme poput industrijske špijunaže, sajber bezbjednosti i vještačke inteligencije zahtijevaju prilagođavanje novim izazovima.

“Ova konferencija zato treba da bude alarm, poziv, izazov – i mapa puta”, rekao je Koprivica.

On je objasnio da MUP pozicionira Crnu Goru na mapu zemalja koje ulažu u sveobuhvatnu javnu bezbjednost, spremajući je za članstvo u Evropskoj uniji (EU) 2028. godine.

“Ključni pokazatelj napretka je i intenzivna saradnja sa međunarodnim partnerima, kao što su EUROPOL i INTERPOL, kao i učešće u globalnim operacijama.

“Takva saradnja omogućava razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi, što doprinosi kontinuiranom usklađivanju sa međunarodnim standardima i pravovremenom reagovanju na sve sofisticiranije prijetnje”, pojasnio je Koprivica.

Policijski savjetnik za organizovani kriminal pri Evropskoj organizaciji za bezbjednost i saradnju (OEBS) Toni Škrinjar pojasnio je i da sveobuhvatni koncept bezbjednosti obuhvata političko-vojnu dimenziju, zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

On je naglasio i ljudsku dimenziju.

“Ključni naglasak je na unapređenju adekvatnih i pravovremenih odgovora nacionalnih vlasti na ove rastuće prijetnje, u rasponu od bolje forenzike do inovativnih pristupa kako bi se spriječilo da moderna tehnologija omogući djelovanje kriminalcima i teroristima”, upozorio je Škrinjar.

Predsjednik Asocijacije menadžera bezbjednosti, Dragan Radulović, podsjetio je da apsolutna bezbjednost ne postoji, ali da je nesumnjiva obaveza da se rizici svode na minimum.

On je ukazao na probleme sa kojima se suočavaju čak i institucije širom svijeta za koje se vjerovalo da su nedodirljive.

“U takvim okvirima, mi, kao brojčano mala zajednica, imamo dužnost da posmatramo i učimo iz primjera. To što smo država sa nešto preko pola miliona stanovnika, sada je naša ključna prednost”, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, za razliku od drugih, Crna Gora sva rješenja može da primijeni brzo i efikasno.

“Tog svojevrsnog luksuza moramo ubrzo da postanemo svjesni”, naglasio je Radulović.

On je istakao da, bez obzira na to koliko tehnologija napreduje, a vještačka inteligencija i njene mogućnosti već danas prevazilaze ono što je javnost mogla da pretpostavi prije samo godinu, u fokusu uvjek treba da budu ljudi.

“Svi mogu da ulažu milione i milijarde u informatiku, ali ona, podsjećam, počiva na ljudskom umu i njome treba da upravlja dobar čovjek. Ovo je tačka u kojoj se srijeću informatika, bezbjednost, filozofija i, u okviru nje, etika, zbog čega se nadamo da je moć, a posebno moć odlučivanja, uvjek u pravim rukama”, kazao je Radulović.

Kako je naveo, na tom putu ljudi i države moraju da se udružuju.

Prema njegovim riječima, jedan od najboljih primjera je osnivanje Centra za razvoj sajber kapaciteta (WB3C) 2023. godine u Podgorici.

Kako je podsjetio Radulović, taj centar je nastao zajedničkim snagama Francuske, Slovenije i Crne Gore, nakon destruktivnih sajber napada na državne informacione sisteme Crne Gore i Albanije prije tri godine.

“Naš cilj je da postanemo vodeći sajber centar – onaj koji ne samo da ima svoje programe, već ima i kapacitet da uspostavi partnerstva sa organizacijama koje dijele slične ciljeve”, kazao je Radulović.

On je podsjetio da već sarađuju sa različitim partnerima iz cijele EU, uključujući zemlje poput Holandije i Estonije, kao i izvan EU sa Velikom Britanijom i Švajcarskom.

Direktor centra, Žil Švoerer, kazao je da je misija Centra da obezbijedi izgradnju sajber kapaciteta u šest zemalja Zapadnog Balkana, u oblasti sajber bezbjednosti, sajber kriminala i sajber diplomatije, a sve u cilju jačanja sajber otpornosti.

Predsjedavajući Asocijacije za korporativnu bezbjednost Jugoistočne Evrope, Denis Čaleta, naglasio je da je jedna od najvažnijih promjena u savremenom procesu bezbjednosti shvatanje da prva linija odbrane više nije isključivo u rukama državnih institucija.

“Danas korporativna bezbjednost ima ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti – kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Kompanije više nijesu samo ekonomski akteri – one su partneri u zaštiti kritične infrastrukture i očuvanju otpornosti društva”, kazao je Čaleta.

Prema njegovim riječima, u današnjem povezanom svijetu, otpornost nije luksuz – ona je nužnost.

“Tu se pojavljuju profesionalci iz korporativne bezbjednosti – ne kao izolovani eksperti, već kao arhitekte spremnosti, pouzdani savjetnici rukovodstvu i čuvari kontinuiteta poslovanja. Sajber bezbjednost, posebno, postaje stub korporativne otpornosti”, dodao je Čaleta.

Predsjednik Opštine Budva, Nikola Jovanović, rekao je da svijest o bezbjednosti mora biti prioritet i na lokalnom nivou, jer bez stabilnog i sigurnog okruženja nema održivog razvoja, ni u privredi ni u društvu u cjelini.

“Naš cilj nije da budemo samo turistička destinacija, već i otvorena i sigurna sredina, atraktivna za život, rad i investiranje. U tom smislu, lokalna uprava snažno podržava inicijative koje doprinose razvoju bezbjednosne svijesti i jačanju institucionalnih kapaciteta”, naveo je Jovanović.

Kako je saopšteno, Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore i Udruženje pravnika Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji, koji su parafirali čelnici tih organizacija, Dragan Radulović i Branislav Radulović.

“Memorandum se bazira na unapređenju saradnje iz oblasti pravne uređenosti i funkcionisanju sistema bezbjednosti i odbrane i upravljanja bezbjednosnim rizicima, kao i na promociji NATO i EU integracija i principa vladavine prava”, navodi se u saopštenju.ž

