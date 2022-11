Podgorica, (MINA) – Sudije Ustavnog suda biraju se dogovorom, a ne ucjenom, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Luiđ Škrelja.

On je podsjetio da za izbor sudija Ustavnog suda Ustav predviđa kvalifikovanu većinu, odnosno dvotrećinsku podršku poslanika u prvom krugu, ili tropetinsku u drugom.

Škrelja je kazao da je tako širok konsenzus propisan zbog činjenice da je Ustavni sud najviše sudsko tijelo i posljednja sudska instanca u pravosudnom sistemu Crne Gore.

“Gospodo, koprivice, abazovići, mandići i svi koji pokušavate „demokratsku“ širinu da pokažete tako što namećete svoju volju ispred volje birača koju predstavlja 40 poslanika – sudije Ustavnog suda se biraju širokim konsenzusom, a ne ucjenom”, naveo je Škrelja.

On je rekao da ne ulaze u kvalitet kandidata, već u način na koji su izabrani – “ultimatumom, a ne dogovorom”.

Zato je, kako je poručio Škrelja, dijalog svih stranaka, koji će uvažiti stavove predstavnika skoro polovine birača u Crnoj Gori, jedini put da se odblokira ta institucija.

“Dakle, gašenje vaše „igrice“, vraćanje procesa na početak: dijalogom do rješenja, na korist svih građana Crne Gore i snaženja stubova sudske vlasti u našoj državi”, navodi se u saopštenju.

To se, kako je kazao Škrelja, zove stvaranje širokog konsenzusa, a sve ostalo je pritisak i ucjena, na štetu demokratskih principa i korist onih zlonamjernih koji žele da Crna Gora bude zemlja bezakonja.

Prema njegovim riječima, „igrice“ političkih stranaka, koje su prije dvije godine došle na vlast, sa procesom izbora sudija Ustavnog suda traju već mjesecima.

Škrelja je rekao da su ovih dana oni navodno zabrinuti za deblokadu Ustavnog suda, koji su, kako je ocijenio, namjerno držali u blokadi mjesecima.

“Da su “oslobodioci” ovako brinuli o interesima države, institucija i deblokadi pravosudnog sistema u julu, odavno bismo mogli da imamo kompletiran i Sudski savjet i Ustavni sud”, naveo je Škrelja.

On je kazao da je, takođe, sigurno da bismo danas imali završene parlamentarne izbore, kao i funkcionalnu novu vlast.

Međutim, kako je rekao Škrelja, postojali su drugi prioriteti.

On je naveo da je bilo neophodno sačuvati vještački legitimitet Vladi Dritana Abazovića, koji je “združenim akcijama sa Demokratskim frontom (DF), odigrao nekoliko duplih pasova, fudbalskim žargonom rečeno”.

“I danas isti ti pozivaju na ozbiljnost i odgovornost?! Da nije bilo vaših ucjena i igara, danas bi Ustavni sud, uz potpuni konsenzus makar tri petine poslanika, bio izabran”, navodi se u saopštenju.

Škrelja je kazao da je preče bilo držati tu instituciju u blokadi kao koncesiju da se ne dogode novi izbori, koji bi, kako je rekao, neke partije iz vlasti sveli na marginu političkog djelovanja.

“Tada ste eliminisali neka od najpoznatijih imena sudske profesije”, kaže se u saopštenju.

Škrelja je rekao da je cilj „igrice“ bio blokirati Ustavni sud.

“Ali ste na taj način raskrinkali i lažni argument Abazovića kojim je mahao pred domaćom i međunarodnom javnošću, pravdajući neustavno potpisivanje ugovora sa SPC, obezbjeđivanjem učešća DF u kvalifikovanoj većini, što se nikad nije desilo, niti je ikad trebalo da se desi”, naveo je Škrelja.

On je kazao da umjesto da prekinu sa igrarijama kako bi se uz dogovor došlo do sudija Ustavnog suda, oni nastavljaju sa manipulacijama.

Kako je naveo Škrelja, po dobro oprobanom modelu saopštavaju kako su dogovorili kandidate koji su potpuno nepristrasni i koje bi trebalo svako da podrži.

Prema njegovim riječima, postavlja se pitanje kako su odjednom evoluirali do tog stepena u spoznaji profesionalnosti kandidata, pošto su isti ti kandidati bili i na prethodnom javnom pozivu, pa ih većina tad nije podržala.

“Očigledan manevar, kako bi se optužili oni koji ne glasaju za “nepristrasne” kandidate, da su kočničari evropskog puta”, kaže se u saopštenju.

