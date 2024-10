Studentski krediti od 150 do 215 EUR, stipendije 300

Podgorica, (MINA) – Minimalni studentski kredit iznosiće 150 EUR, prosječni 171, a maksimalni 215 EUR, dok će stipendija za najbolje studente biti 300 EUR, odlučeno je na današnjoj sjednici Vlade.

Kako je saopšteno nakon sjednice, odluka je donijeta kako bi se podržali studenti u ostvarivanju svojih obrazovnih ciljeva.

“Uzimajući u obzir dostupna finansijska sredstva i zakonske okvire”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija svake godine dodjeljuje studentske kredite i stipendije studentima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kao i crnogorskim državljanima koji studiraju u inostranstvu, pod uslovom da su upisali semestar odgovarajuće godine studija.

Iz Vlade su kazali da se pravo na studentski kredit i stipendiju može ostvariti jednom za određenu godinu studija i nivo obrazovanja, a isplaćuje se u deset mjesečnih rata.

Navodi se da, prema aktuelnom zakonskom rješenju, visinu studentskog kredita i stipendije za najbolje studente utvrđuje Vlada na predlog Ministarstva, zavisno od raspoloživih sredstava.

“Visina studentskog kredita ne može biti manja od 25 odsto minimalne zarade za zaposlene do petog nivoa kvalifikacije obrazovanja, dok visina stipendije za najbolje studente ne može biti manja od 50 odsto minimalne zarade za istu kategoriju zaposlenih”, kaže se u saopštenju.

Konkursi za studentske kredite i stipendije najboljim studentima otvoreni su do 30. oktobra.

Vlada je danas usvojila i Informaciju o projektu „Nikšić 2030: Evropska prijestonica kulture“.

Oni su podsjetili da je cilj inicijative Evropska prijestonica kulture promocija raznolikosti bogatstva evropskih kultura i isticanje osobina koje dijele, uz podršku međusobnom razumijevanju, interkulturnom dijalogu i osjećaju pripadnosti zajedničkom kulturnom prostoru.

„Prestižna titula Evropska prijestonica kulture stiče se na period od godinu, a svake godine su nosioci najmanje dva grada iz država članica Evropske unije (EU)“, kaže se u saopštenju.

Crna Gora, kako su rekli iz Vlade, ima pravo kandidature kao država koja je u pretpristupnim pregovorima.

Navodi se da je Opština Nikšić pripremila kandidaturu u cilju pružanja odgovora na sve zadatke koje proces aplikacije nosi sa sobom.

„Ovaj projekat donosi značajnu korist za grad, regiju i državu u kojoj se nalazi i to na kulturnom, edukativnom, socijalnom, ekonomskom i turističkom planu“, kaže se u saopštenju.

To je, kako se navodi u Informaciji, jedinstvena prilika za obnovu gradova i regija, unapređenje imidža, kao i unošenje inovacija u kulturni život gradova i podršku snaženju turističke ponude.

Dodaje se da se kandidatura Opštine Nikšić zasniva na ideji Otvorenog grada.

“Ta ideja je ukorijenjena u lokalnom narativu grada i inspirisana vizijom trogirskog arhitekte Josipa Sladea Šilovića, autora prvog urbanističkog plana Nikšića iz 1883. godine”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da taj koncept predstavija Nikšić kao mjesto susreta različitih kultura i stilova.

“Ideja Otvorenog grada je u skladu sa principima Novog evropskog Bauhaus-a: Otvoreni grad je lijep, inkluzivan i održiv grad, grad u kome su svi jednaki i svi imaju priliku zakreativni razvoj”, navodi se u saopštenju.

