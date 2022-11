Strpljenje i oprez u vožnji zbog nepovoljnih meteo uslova

Podgorica, (MINA) – Nepovoljni meteo uslovi, koji će narednih dana zahvatiti Crnu Goru, mogu dovesti do otežanog odvijanja saobraćaja, zastoja, odrona i vanrednih prekida, pa i povećanog broja saobraćajnih nezgoda, upozorili su iz Uprave policije.

Iz Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja apelovali su na vozače da strpljivom i opreznom vožnjom, prilagođenom uslovima na putu i frekvenciji saobraćaja, doprinesu svojoj i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Oni su podsjetili na najave Zavoda za hidrometeorogiju i seizmologiju o nepovoljnim vremenskim uslovima koji će narednih dana zahvatiti Crnu Goru.

“Skrećemo pažnju vozačima da nepovoljni meteo uslovi, usled jake kiše, obilnih padavina, olujnog vjetra i nepogoda, mogu dovesti do otežanog odvijanja saobraćaja, ali i zastoja, odrona i vanrednih prekida u saobraćaju, pa i povećanog broja saobraćajnih nezgoda”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, policijski službenici će i narednih dana, kroz pojačano prisustvo na putnim pravcima, prvenstveno preventivnim aktivnostima, nastojati da obezbijede nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja.

“Još jednom apelujemo na vozače, da strpljivom i opreznom vožnjom, prilagođenom meteo i ostalim uslovima na putu, kao i trenutnoj frekvenciji saobraćaja, koristeći zimsku opremu predviđenu za vozila, doprinesu svojoj i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju”, rekli su iz policije.

