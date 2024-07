Striković: Ulazak BS-a u Vladu neće donijeti napredak nikom

Podgorica, (MINA) – Odluka Bošnjačke stranke (BS) da uđe u 44. Vladu bila bi pogrešna s aspekta nacionalnih interesa Bošnjaka, kazao je potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Adnan Striković, dodajući da ulazak BS u Vladu neće donijeti napredak nikome.

On je kazao da ne spori pravo bilo kom političkom subjektu da donosi odluku u skladu sa onim što vidi kao politički interes svoje partije.

„Jednako ne dozvoljavam da se politički interes partije prikazuje kao politički interes naroda koji predstavljate“, navodi Striković.

On je naveo da ulazak BS u Vladu neće donijeti napredak nikome.

„Ulazak BS u 44. Vladu, ako je uopšte možemo tako zvati, jer ona suštinski predstavlja jednu antidržavnu, namjerno ne kažem anticrnogorsku, jer ona kao takva je jednako i antibošnjačka, antialbanska ali i antisrpska, neće donijeti napredak nikom, bez obzira na vjeru i naciju“, rekao je Striković.

Kako je dodao, ulazak BS u Vladu donijeće samo zadovoljenja pojedinačnih političkih i nekih drugih apetita.

Prema riječima Strikovića, odluka BS da uđe u Vladu bila bi pogrešna sa aspekta nacionalnih interesa Bošnjaka.

On je istakao da bi to bio još jedan poraz države Crne Gore, i prvi u kojem bi učestvovala BS.

„Ne mogu reći da u tome učestvuju i oni koji su joj dali povjerenje, jer sam siguran da ga ne bi dobila na bazi političke platforme saradnje sa Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije“, naveo je Striković.

Prema njegovim riječima, što se tiče Bijelog Polja – stvari su jasne.

„BS je ucijenjena od strane parlamentarne većine. Ono što je poziv da se preispita saradnja sa Demokratskom partijom socijalista, u stvari je politička ucjena koja se po prvi put kao takva legitimiše kao nešto što je dozvoljeno u Crnoj Gori“, istakao je Striković.

On je ocijenio da za tim nije bilo potrebe, jer, kako je kazao, u Bijelom Polju nije jedino bitno sa kim će BS, već i ko bi nakon njihove saradnje sa anticrnogorskim partijama, želio sarađivati sa njima.

Prema njegovim riječima, sa aspekta Evropskog Saveza, koji čine SDP, Socijaldemokrate, Liberalna partija i nezavisni intelektualci, izbori bi bili jedino pošteno rješenje.

„Da građani daju sud i o našem dosadašnjem radu kao lokalne uprave, ali i o političkim potezima i savezima svih partija“, zaključio je Striković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS