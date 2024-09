Strategija za istraživanje ratnih zločina osnov za sistemski pristup tim djelima

Podgorica, (MINA) – Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) usvojilo je Strategiju za istraživanje ratnih zločina sa ciljem da, kako je saopšteno, obezbijedi kontinuiran, proaktivan i sistemski pristup u procesuiranju tih krivičnih djela.

Iz VDT-a su rekli da se Strategija, koja je izrađena uz podšku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), odnosi na period od ove do 2027. godine, uz prateći Akcioni plan za ovu i narednu godinu.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković kazao je da neophodnost suočavanja sa prošlošću, uspostavljanje i jačanje principa vladavine prava, nameće Državnom tužilastvu obavezu da unaprijedi postupanje i intenzivira rasvjetljavanje slučajeva ratnih zločina.

“Riječ je o kvalitetnom, sveobuhvatnom dokumentu koji se fokusira na četiri strateška cilja – unapređenje efikasnosti istraga, zaštitu i podršku žrtvama i svjedocima, poboljšanje mehanizama za otkrivanje sudbine nestalih lica, kao i povećanje transparentnosti prilikom postupanja u predmetima ratnih zločina“, rekao je Marković.

Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović naglasio je da će Specijalno državno tužilaštvo (SDT), kao tužilaštvo nadležno za postupanje u predmetima ratnih zločina, Strategiju sprovoditi s ciljem unapređenja istraživanja ratnih zločina i postizanja pravde u Crnoj Gori.

„Izrada i primjena detaljnog Akcionog plana obezbijediće efikasnu i koordinisanu primjenu Strategije, što je od ključne važnosti za uspjeh ovog poduhvata, jer suština nije u donošenju samog strateškog dokumenta, već u tome da donese konkretne rezultate i napredak“, rekao je Novović.

Kako je dodao, SDT će svojim postupanjem osigurati da se ta Strategija sprovede na način koji će unaprijediti istraživanje ratnih zločina i dovesti do konkretnih rezultata.

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Rikardo Seri istakao je da Strategija može označiti korak naprijed u poboljšanju efikasnosti istraga ratnih zločina i unapređenju pravde za žrtve i njihove porodice.

„Sprovođenje strategije, uz efikasno praćenje i evaluaciju, biće ključno za postizanje ovih ciljeva“, kazao je Seri.

On je podsjetio da se jedno od završnih mjerila u Poglavlju 23 odnosi na postupanje zemlje u vezi sa ratnim zločinima.

„Da bi ispunila ovo ključno mjerilo, Crna Gora mora uspostaviti kredibilan i održiv bilans rezultata u istragama, procesuiranju i presudama u slučajevima ratnih zločina, uz punu saradnju sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, kao i obezbijediti pristup pravdi i reparacije za žrtve“, naglasio je Seri.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova, ukazala je na posvećenost UNDP-a jačanju regionalne saradnje među pravosudnim i organima za sprovođenje zakona, koji igraju ključnu ulogu u tim procesima, ističući i važnu ulogu civilnog sektora.

Ona je podsjetila da je, kroz regionalnu inicijativu EU i UNDP-a, podržano pet projekata nevladinih organizacija iz Crne Gore fokusiranih na tranzicionu pravdu, pomirenje, suočavanje s prošlošću i pružanje direktne podrške žrtvama i svjedocima ratnih zločina.

„Ova inicijativa odražava dvije decenije saradnje između EU i UNDP-a. Strategija za istraživanje ratnih zločina još jedna je važna karika sveobuhvatnog rada koja povezuje ove složene, ali neophodne processe”, kazala je Paniklova.

Taj dokument, kako je dodala, više je od pravnog okvira, jer stvara prostor za izgradnju jačih, inkluzivnijih institucija i njegovanje kulture sjećanja, kako se zločini iz prošlosti nikada ne bi ponovili.

“Samo na ovaj način možemo napredovati ka mirnijem, pravednijem i otpornijem svijetu“, poručila je Paniklova.

Kako je saopšteno iz VDT-a, za izradu dokumenta formirana je radna grupa u čiji rad je bio uključen nevladin sektor.

Dodaje se da je javno predstavljanje Strategije organizovano u okviru regionalnog projekta “Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu”, koji finansira Unija, a sprovodi UNDP.

„Projekat podržava aktivnosti izgradnje povjerenja u regionu, jačanja vladavine prava i društvene otpornosti i kohezije, te pristupanja EU, razvoja i održivog mira u regionu”, kaže se u saopštenju.

