Stojanović pušten iz pritvora

Podgorica, (MINA) – Bivši direktor Uprave policije Slavko Stojanović danas je pušten iz spuškog zatvora, gdje se nalazio od 18. novembra, saznaje Televizija E.

Saznanja Televizije E potvrdio je i Stojanovićev advokat Miroslav Adžić, koji nije želio više da komentariše puštanje iz pritvora.

Stojanović je uhapšen 18. novembra po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje.

Polovinom novembra je, osim Stojanovića, uhapšen i Nikšićanin Igor Baćović, koji je osumnjičen za ista krivična djela.

