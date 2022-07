Što prije identifikovati i procesuirati vinovnike incidenta u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) pozvala je nadležne državne institucije da što prije identifikuju i procesuiraju vinovnike incidenata u Nikšiću, a Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da utvrdi da li je u postupcima pripadnika nikšićke policije bilo eventualnih propusta.

Iz SNP-a su kazali da MUP, u skladu sa tim, treba da sankcioniše one koji su to dozvolili ili napravili.

„Takođe, SNP osuđuje napad na kamermana RTV Nikšić i prijetnje upućene novinaru Pobjede i apeluje da se ništa slično više nikad ne dogodi nijednom posleniku javne riječi u Crnoj Gori, jer je napad na medije i novinare udar na same temelje demokratije“, kaže se u saopštenju.

Iz SNP-a su naveli da ni 13. jul, najveći državni praznik i dan koji bi trebalo da sve okuplja i objedinjava u ljubavi i ponosu prema državi, nije mogao proći bez tužnih dešavanja koja su rezultirala opštom tučom, napadima na policiju i povredama brojnih učesnika skupova u Nikšiću.

Oni su apelovali na građane Nikšića i cijele Crne Gore da se smire tenzije i strasti i da se prevaziđu podjele i nesporazumi koji su već toliko štete nanijeli.

“Pozivamo sve građane da se uzdrže od učešća u događajima koji samo bacaju mrlju i ljagu na ponosno lice naše zemlje“, dodali su iz SNP-a.

Kako su naveli, u Crnoj Gori svi imaju samo jednu zajedničku kuću, u kojoj svi treba da žive slobodno, da se poštuju i uvažavaju kao prijatelji, braća i kumovi, što je viševjekovna tradicija Crne Gore.

„Radimo zajedno za dobrobit i napredak svih nas i naše države i trudimo se da našoj djeci ostavimo bolje društvo i šansu za prosperitetniju i svjetliju budućnost“, kazali su iz SNP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS