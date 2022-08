Što hitnije dogovoriti pripremu vanrednih izbora

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori treba što hitnije dogovoriti pripremu vanrednih parlamentarnih izbora na kojima bi država dobila evropsku vladu koja će biti garant dalje stabilnosti i napretka, poručili su iz Demokratske partije socijaliste (DPS).

Iz te partije ocijenili su da su dvije godine od parlamentarnih izbora na kojima je promijenjena vlast u Crnoj Gori, period potpunog mraka i sunovrata države.

„Svakome dobronamjernom je jasno da nakon ovog lošeg eksperimenta, što hitnije treba dogovoriti pripremu vanrednih parlamentarnih izbora na kojima bi Crna Gora dobila evropsku vladu, koja će biti garant dalje stabilnosti i napretka države i boljeg kvaliteta života svih građana“, kazali su iz DPS-a.

Crna Gora, kako su poručili, nema više vremena za gubljenje.

„Neznaveni amateri, nesposobni, zlonamjerni kalkulanti, umišljeni i nedovršeni vladari, spremni da služe svima sem interesu svoje države, preciznije, najgora vlast koju je Crna Gora ikad imala, mora da što prije ode u prošlost“, rekli su iz DPS-a.

Iz te partije su naveli da su sasvim uvjereni da će se to dogoditi na predstojećim izborima, koji, kako su kazali, treba da budu svojevrsni referendum protiv loše vlasti koja je za dvije godine Crnu Goru unazadila za decenije.

Kako su kazali iz DPS-a, oni koji su bili decenijski gubitnici, kada su poslije dugogodišnje čežnje za funkcijama, zasjeli u fotelje, pokazali su da baš ništa ne znaju i ne umiju, sem da upropaste, unište, razore ono što je decenijama stvarano.

„Kako danas, nakon dvije godine propadanja, karikaturalno zvuči zaglušujuća “upitanost” onih koji su dobili priliku 30. avgusta: A šta je to DPS uradila tokom svojih mandata. Odgovor je: Sve“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da se za ove dvije godine svjedočili najgorem vođenju države koje je od tog 30. avgusta 2020. postala svojevrsna politička legitimacija nesposobnosti, bahatosti, neznanja, korumpiranosti vajnih “oslobodilaca”.

Kako su kazali, do nedavno je Crna Gora bila primjer funkcionalne države na Balkanu.

Iz DPS-a su naveli da su danas sve institucije Crne Gore paralisane.

U toj partiji smatraju da su u ove dvije godine oboreni gotovo svi neslavni rekordi, u visini stope nezaposlenosti, i to još od obnove nezavisnosti,frapantnom porastu cijena, nevjerovatno visokoj inflaciji, broju izgubljenih života u borbi protiv epidemije.

„Kao i u sistematskom uništenju svih segmenata države i društva: od ekonomije, preko privrede, do kulture, prosvjete i nauke“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da su građani svjedočili tajnim zaduživanjima, što je rezultiralo finansijskim slomom države.

„Emitivne turističke destinacije pretvorene su u vašarišta, pojedina državna preduzeća nekada privredni giganti dovedeni su do ivice bankrota, ugašena su mnoga uspješna preduzeća; uspješni investitori otjerani su iz Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da je državna uprava razorena prebukiranjem i zapošljavanjem nestručnog kadra, uglavnom partijskih uhljeba, rođaka i prijatelja “oslobodilaca”.

Iz DPS-a su naveli da je obrazovni sistem ostao bez strategije razvoja, sa nestručnim, politički podobnim kadrom.

Prema njihovim riječima, bezbjednosni sistem podređen je i u funkciji nekih drugih država i struktura, pravosuđe i zdravstvo su na koljenima, „dok nas povampireni velikosrpski nacionalizam vraća u devedesete godine raspada Jugoslavije“.

„Sluganstvom tuđim interesima i zanemarivanjem crnogorskih, dvije vlade ugrozile su evropski put i na najgrublji način poljuljali vrijednosne temelje koje su decenijama unazad izgrađivale generacije i generacije naših predaka“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su ocijenili da su, nažalost, najveće žrtve neznavene, ali i zlonamjerne vlasti građani.

„“Oslobodioci” koje su i naši međunarodni partneri dočekali kao “dašak promjena”, pokazali su u ove dvije godine kako u rekordnom roku jednu stabilnu i prosperitetnu državu, dovesti do ivice ponora“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je glavni problem političkim krugovima izvan Crne Gore i njihovim poslušnicima u Crnoj Gori taj što se “Crna Gora nije predala, niti će”.

