Stanić: Na primjeru Budve vidi se kako izgleda ukidanje demokratije

Podgorica, (MINA) – Ponašanje partija državne vlasti u Budvi nema nikakve veze sa čašču, moralom i tradicionalnim crnogorskim viteštvom na koje se mnogi od njih pozivaju, ocijenio je predsjednik Glavnog odbora Socijaldemokrartske partije (SDP) i predstavnik Evropskog saveza, Mirko Stanić.

On je kazao da se ovih dana na primjeru Budve vidi kako izgleda ukidanje demokratije u evropskoj državi.

“Po mišljenju iz satelitskih Vučićevih partija u Crnoj Gori – samo oni imaju pravo da budu vlast, pa ako i nemaju dovoljan broj odbornika, onda “će tumačiti volju građana””, naveo je Stanić.

Kako je dodao, uz sve to ide i asistencija Uprave policije, koja je dozvolila da neovlašćena lica uđu u zgradu i zauzmu salu Skupštine u vrijeme održavanja nastavka sjednice.

“”Dešavanja naroda” iz doba raspada Jugoslavije smo skupo platili i mi u Crnoj Gori, ali i naša jugoslavenska braća”, rekao je Stanić.

Stanić je naveo da će “mizerna borba i kukavička zloupotreba sektora bezbjednosti” za političke ciljeve biti njihova lična karta na sljedećim izborima.

“Ako ih uopšte bude, jer je očigledno da više ne mogu pobijediti, tako da se ne bismo začudili da zabrane i glasanje, kad već brane odbornicima da slobodno glasaju mimo Mandićeve volje”, smatra Stanić.

On je kazao da mu je drago što se konačno razdanilo i da su jasne političke pozicije u Crnoj Gori.

“Partije koje umjesto Petra Odžića, iz Evropskog saveza, sa besprekornom biografijom, ugledom, obrazovanjem i izuzetnim rezultatima u lokalnoj upravi, biraju pulene Andrije Mandića bi najbolje bilo da na naredne izbore izađu u jednoj koloni. Nek je nazovu peta”, poručio je Stanić.

Kako je dodao, onima koji zloupotrebljavaju ianako slab, potkapacitiran i loše vođen sektor bezbjednosti za svoje političke pulene, slobodni građani će vrlo brzo dati snažan odgovor.

