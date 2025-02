Stabilnost institucija ključna za napredak u pristupanja EU

Podgorica, (MINA) – Stabilnost institucija i efikasno funkcionisanje zakonodavne vlasti ključni su elementi za dalji napredak u finalnoj fazi pristupanja Evropskoj uniji (EU), ocijenjeno je na sastanku potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića sa poslanikom Evropskog parlamenta (EP) Rajnholdom Lopatkom.

Ivanović je saopštio da Crna Gora želi da postane prva naredna članica EU i zahvalio Lopatki na podršci na tom putu.

Lopatka, koji je i izvjestioc iz sjenke za Crnu Goru, je istakao da je politička grupacija Evropske narodne partije (EPP), čiji je dio, do sada pružala snažnu podršku procesu proširenja i evropskom putu Crne Gore i da će to činiti i ubuduće.

On je rekao i da Crna Gora može da računa ne njegovu posvećenost tom zajedničkom cilju.

„Ukazao je na značaj podrške svih država članica EU da Crna Gora ispuni svoje realne ambicije, što će, već postaje evidentno, predstavljati pozitivan signal svima u regionu“, saopšteno je iz Vlade.

Sagovornici su se, kako se navodi, osvrnuli i na aktuelna politička dešavanja u Crnoj Gori, s akcentom na važnu ulogu Skupštine u procesu integracije u Uniju.

Ivanović je istakao punu posvećenost Vlade inkluzivnom rješavaju svih, za društvo i proces integracije, važnih pitanja na principima dijaloga, u dobroj vjeri.

“Zajednički je konstatovano da stabilnost institucija i efikasno funkcionisanje zakonodavne vlasti predstavljaju ključne elemente za dalji napredak u finalnoj fazi pristupanja EU”, kaže se u saopštenju.

