SPP i SDP potpisali sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA) – Stranka pravde i pomirenja (SPP) i Socijaldemokratska partija (SDP) zaključile su Sporazum o saradnji, formalizujući time saradnju uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 11. jun.

Iz SPP su kazali da su time i formalno podržali listu “Za našu kuću”, sa kojom SDP nastupa na predstojećim izborima.

“Sporazumom su usaglašeni programski ciljevi na čijoj će se realizaciji raditi u aktuelnom mandatu”, navodi se u saopštenju.

Sporazum su potpisali vršilac dužnosti predsjednika SPP-a Hazbija Kalač i zamjenik predsjednika SDP-a Borislav Banović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS