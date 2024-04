SPCG će se žaliti na odluku o nezakonitosti štrajka

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete Crne Gore (SPCG) žaliće se Višem sudu zbog prvostepene odluke Osnovnog suda u Podgorici da su organizovali trodnevni štrajk u školama i vrtićima mimo zakona, kazao je predsjednik sindikalne organizacije prosvjetara Radomir Božović.

Božović je Pobjedi kazao da će, ako dobiju negativan odgovor crnogorskog Višeg i Ustavnog suda, ići do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

“Ovih dana ćemo se žaliti Višem i Ustavnom sudu da riješe predmet po hitnom postupku. Ako bude odgovor negativan, idemo do Strazbura”, rekao je Božović.

On je objasnio da će od Ustavnog suda tražiti da ocijeni da li je uredba iz 2006. godine koja, kako je naveo, zabranjuje pravo na štrajk, u skladu sa zakonom i da li je u suprotnosti sa Ustavom.

“Mislim da je u suprotnosti sa svim tekovinama ljudskih sloboda koje su sticali naši preci u posljednjih 100 godina. Njom je zabranjeno nastavnicima da mogu da štrajkuju”, rekao je Božović.

On je podsjetio da su u februaru organizovali trodnevni štrajk kako bi odbranili pravo iz Granskog kolektivnog ugovora, po kojem je trebalo da im se od januara uveća zarada deset odsto.

Prema riječima Božovića, SPCG je u više navrata pokušavao da pronađe kompromis sa Ministarstvom prosvjete kako bi se donio novi akt o minimumu procesa rada, po kojem će moći da organizuju štrajk.

Kako je objasnio, nijesu došli do dogovora, već se Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija pozivalo na aktuelnu uredbu iz 2006. koja im zabranjuje radikalna okupljanja.

Božović je dodao da je očekivao da Osnovni sud “šire” sagleda situaciju, a ne da se poziva na “nedemokratsku uredbu iz 2006. godine koja sprečava prosvjetne radnike da štrajkuju makar i deset sekundi u toku dana”.

Kako je naveo, ta uredba nema pravno dejstvo još od 2015. godine.

“Istekao joj je rok. Očekivali smo da Osnovni sud kaže da je država svjesno kršila Zakon o štrajku i namjerno je opstruirala radnike i dovodi ih u situaciju da se ne donosi novi akt o minimumu procesa rada”, rekao je Božović.

Prema njegovim riječima, ovako je ispalo da su prosvjetni radnici ušli neozbiljno i neodgovorno u štrajk.

“Mi smo bili obespravljeni i tri mjeseca smo molili da nađemo kompromisno rješenje”, rekao je Božović.

