Spajić: Zenović može biti glavni pregovarač i nosilac liste u Budvi

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić rekao je da Predrag Zenović može biti glavni pregovarač i nosilac liste Pokreta Evropa sad (PES) na lokalnim izborima u Budvi, i da su političke i državne funkcije povezane.

On je istakao da svako može da doprinese državi na različite načine, prenosi Portal RTCG.

Na predstojećim lokalnim izborima odborničku listu PES-a u Budvi predvodiće Zenović, dok će nosilac liste u Andrijevici biti Dragana Vučević. To je jednoglasno odlučeno na sjednici Glavnog odbora PES-a.

Spajić je podržao nove kandidate i poželio im da napreduju tempom Vlade.

“Svi su svjesni da su za samo pet i po mjeseci postignuti sjajni rezultati, koliko je trenutna izvršna vlast tu. Srećni su, naravno, ima velikih izazova, ali poslali smo poruku jedinstva kada smo jednoglasno podržali nosioce lista u Andrijevici i Budvi. Mislim da će to biti veoma lijepa priča u ta dva grada”, rekao je Spajić.

On je poručio da svi koji žele da doprinesu Crnoj Gori mogu to da urade na razne načine.

„Uopšte ne vidim zašto bi neko morao da silazi sa pozicije glavnog pregovarača da bi se politički angažovao. Mislim da svi mi negdje imamo dvije kape koje nosimo, i političku i državničku, pa mislim da su i povezane u ovom slučaju“, naveo je Spajić.

Na pitanje da prokomentariše izjavu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da je premijer trebalo da zaštiti ministarku evropskih poslova Maidu Gorčević nakon prozivki predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Spajić je kazao da se ne treba prepucavati saopštenjima.

“Mislim da imamo veliku obavezu, da 15. i 16. maja ugostimo sve lidere Zapadnog Balkana u našem lijepom Kotoru i da ih dočekamo na pravi način, ne treba se prepucavati saopštenjima. Mislim da smo jako samopouzdani što se našeg rada tiče“, rekao je Spajić.

On je poručio da Gorčević ima njegovo apsolutno povjerenje i podršku za sve što radi.

