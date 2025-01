Spajić: Vlasnici oružja moraće da prođu psihološke i bezbjednosne provjere

Podgorica, (MINA) – Građani koji legalno posjeduju oružje moraće do kraja godine da prođu stroge psihološke i bezbjednosne provjere kako bi produžili dozvolu, a oni koji u naredna dva mjeseca ne predaju dobrovoljno nelegalno oružje biće rigorozno kažnjavani, najavio je premijer Milojko Spajić.

On je novinarima, nakon višesatne sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost održane povodom tragedije na Cetinju, rekao da će to biti regulisano novim zakonom o oružju koji će biti usvojen.

„Usvojićemo novi zakon o oružju. Ljudi koji sada imaju dozvole imaće rok do 1. januara naredne godine da prođu nove provjere, koje uključuju i bezbjednosne, psihološke i druge zdravstvene provjere, rigoroznije nego do sada“, rekao je Spajić.

Kako je naveo, onome ko ne ispuni uslov da do 1. januara 2026. godine prođe sve te provjere, po novom zakonu, povlačiće se dozvola i to oružje će biti zaplijenjeno.

„Ovo je ključna mjera, jer će nam omogućiti preispitivanje svih koji su nezasluženo imali oružje ili čije se mentalno stanje pogoršalo“, kazao je Spajić.

Kako je kazao, kroz novu proceduru ostaviće prostor da ljudi koji su psihički zdravi zadrže oružje.

Prema riječima Spajića, što se tiče nelegalnog oružja, tu je situacija možda i gora.

On je rekao da će kampanja „Poštuj život, vrati oružje“ biti oročena na dva mjeseca.

„Ukoliko u naredna dva mjeseca ljudi koji imaju nelegalno oružje ne predaju to oružje, biće drakonski kažnjeni“, naglasio je Spajić.

On je dodao da će u naredna dva mjeseca svi bez kazni moći da vrate nelegalno oružje.

„Poslije tog roka novi zakon stupa na snagu, gdje će držanje, a posebno nošenje, biti najdrakonskije kažnjeno u Evropi“, naveo je Spajić.

On je poručio da prema ljudma koji ne vrate oružje “neće biti milosti”.

Spajić je naveo da će i lovačka društva, kao i fizička lica, proći provjere, kako bi obnovili dozvole za oružje.

On smatra da treba zabraniti privatne sportsko-streljačke organizacije koje se često, prema operativnim podacima, koriste za regrutovanje članova organizovanih kriminalnih grupa (OKG) i nabavku ilegalnog oružja.

„Imaćemo jednu analizu, ali sam lično stava da ih treba sve zabraniti, da se sva sprotska streljačke organizacije privatnog karaktera zabrane, da država bude jedina koja će biti vlasnik tih organizacija i da u njima uvedemo red“, rekao je Spajić.

On je, govoreći o Acu Martinoviću koji je ubio 12 ljudi na Cetinju, kazao se radi se o medicinskom fenoenu i čovjeku koji je imao psihijatirijske probleme.

Spajić je kazao da je masovno ubistvo na cetinju tragični događaj koji je imao primarno zdravstvenu komponentu.

„Ovaj slučaj nema nikakve veze sa vjerskim ili naconalnim obilježjima, niti je bilo kakva prepirka bila na tom fonu“, naglasio je Spajić.

On je zahvalio zdravstvenom osoblju Kliničkog centra, bolnice Danilo prvi, cetinjskog Doma zdravlja, vatrogascima, Odjeljenju bezbjednosti Cetinje i drugima koji su, kako je kazao, dali sve od sebe da se taj slučaj lokalizuje i da se žrtvama pokuša pomoći.

„Mislim da zbog toga imamo šansu da sačuvamo četiri života koja su takođe pogođena ovom nemilom scenom“, naveo je Spajić.

On je kazao da je skoro 150 policajaca bilo na licu mjesta, a neki su, kako je rekao, došli nepozvani i iz drugih opština – Nikšića, Tivta, Budve, sa sjevera i iz Podgorice.

Spajić je kazao da su imali u planu kako da preveniraju takve slučajeve, ali da, nažalost, nijesu dovoljno brzo to uradili, i sada se to mora uraditi pod hitnom postupku.

On je najavio da će Ministarstvo zdravlja voditi interresornu komisiju, koja treba da pomogne kod takvih slučajeva.

Spajić je istakao da je problem i brojnost policije i podsjetio da je u prethodne dvije godine penzionisano preko hiljadu pripadnika policije, prije svega operativaca, koji rade najteže poslove.

Kako je kazao, imali su i problem primanja akademaca, gdje tri generacije nijesu primljene i niko se time nije bavio.

„Našli smo rješenje za primanje tri generacije akademaca sa Policijske akademije i vrlo brzo će oko 200 ljudi biti primljeno po hitnoj proceduri“, rekao je Spajić.

On je najavio da da će biti raspisan konkurs za dodatno jačavanje policije visokoobrazovnim kadrom – peti, šesti i sedmi stepen obrazovanja.

Spajić je kazao da će biti i mjera reaktivacije

Upitan o apelima građanima da nema saobraćajaca na ulicama i hoće li se to promijeniti, Spajić je rekao da to treba da se promijeni i da je operativaca na ulicama najmanje.

„Potrebno je primati novi kadar po hitnom postupku, bez toga teško ćemo moći da pokrijemo sve te stvari, mislim da je jako bitno da se uvede pozornička dužnost, da se radi prevencija“, dodao je Spajić.

Prema njegovim riječima, do sada je policija, nažalost, bila reaktivnog kadaktera, ali će, kroz pozorničku dužnost, biti i proaktivnog djelovanja.

Na pitanje ko će vršiti obuku novih službenika policije, Spajić je rekao da prečica nema i da će ti ljudi u početku da obavljaju najjednostavnije zadatke, koje ne izuskuju veliki nivo znanja.

Upitan zbog čega se morao čekati ovakav događaj da bi bile uvedene drakonske mjere, Spajić je rekao da su već radili na tim rješenjima i da su ona bila u proceduri i na nivou radnih grupa.

Na pitanje kako vidi to što Martinović nije poslat na psihijatrijsko liječenje, on je rekao da to treba pitati direktora policije Lazara Šćepanovića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića.

Upitan da li su utvrdili ko je dao policiji pogrešnu lokaciju za prva ubistva na Cetinju, Spajić je rekao da je to svjedok koji je bio u šoku.

On je poručio da policiju u ovakvom trenutku treba podržati.

„Mislim da policiju, koja je gažena i maltretirana sve ove godine, moramo da njegujemo kao instituciju, ne treba da prebacujem odgovornost sada na njih“, istakao je Spajić.

