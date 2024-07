Spajić: Vlada se ne miješa u posao SDT-a i SPO-a

Podgorica, (MINA) – Izvršna vlast ne miješa se u posao Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i u Crnoj Gori nema političkog revanšizma, poručio je premijer Milojko Spajić.

Spajić je to rekao u Skupštini, odgovarajući na pitanje šefa Kluba poslanika Demokrata Borisa Bogdanovića da li je hapšenje i procesuiranje osumnjičenih i optuženih za izvršenje najtežih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, revanšizam prema izabranim, imenovanim ili na druge načine angažovanim osobama u sistemu javne uprave.

„Izvršna vlast se ne miješa u posao SDT-a, SPO-a i drugih relevantnih institucija koje rade svoj posao“, rekao je Spajić.

On je kazao da te institucije, poslije više vremena, potpuno nesmetano rade i doveli su vladavinu prava u Crnoj Gori na nivo da država dobije pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Kako je naveo Spajić, ko god bude optužen ima pravo da dokaže nevinost i neće biti bilo kakvih političkih pritisaka ili politički namještenih procesa prema opoziciji ili bilo kome u Crnoj Gori.

„Ti što nas optužuju da izvršna vlast na bilo koji način pritiska SDT ili SPO, izgleda polaze od sebe – šta su oni radili kad su bili u toj poziciji. Ja garantujem da ni ja, ni bilo ko iz mog okruženja, to ne radi. Nema apsolutno nikakvog revanšizma, niti smo targetirali bilo koga u državi“, rekao je Spajić.

On je istakao da SDT, SPO i čitav bezbjednosni sektor rade savjesno.

„Podržavam njihovu borbu protiv korupcije, kriminala i mafije do kraja. Mislim da je to jedna od najbntinijih bitaka koje država vodi, koja je jako bitna za sve građane“, rekao je Spajić.

On je naglasio da mu je drago da se najzad vidi kraj korupciji i organizovanom kriminalu u Crnoj Gori.

Bogdanović je rekao da „batinaši danas govore o političkom revanšizmu, kao da su zaboravili sramotne političke tragove koje su ostavili za sobom“.

„Da li postoji i jedan primjer takvog odnosa 44. Vlade, sektora bezbjednosti, SDT-a ili bilo kog dijela državne ili javne uprave prema našim političkim oponentima, da li smo se ikada spustiti tako nisko i pokušali da pogazimo njihovu čast i upotrijebili ono što je bilo upotrijebljeno protiv nas ovih 30 godina“, dodao je Bogdanović.

On je rekao da se iz odgovora Spajića jasno zaključuje da hapšenje osumnjičenih za najteža krivična djela, Veselina Veljovića, Zorana Lazovića i drugih članova i šefova organizovanih kriminalnih grupa, niti može biti, niti će se smatrati političkim revanšizmom.

Bogdanović je pitao da li je politički pritisak hapšenje Veljovića, koji je optužen za stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela krijumčarenja, pranje novca, zloupotrebu službenog položaja.

„Ili je politički revanšizam pretvaranje minornog saobraćajnog prekršaja u najteže krivično djelo potiv ustavnog uređenja za koje je zaprijećena višedecenijska kazna zatvora i hapšenje Dragana Krapovića pred njegovo troje maloljetne djece“, rekao je Bogdanović.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pitao je Spajića da li on stoji iza organizovanih napada na šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, kako to implicira ministar pravde Andrej Milović.

Spajić je Abazoviću rekao da, ukoliko ima bilo šta što je nelegalno radio, to treba da preda tužiocu.

„Ali nemate, na sva pitanja koja ste postavili ja sam dao odgovore. U kampanji, kada ste me politički targetirali koristili ste poziciju vlasti protiv svojih političkih oponenata, ja to ne radim i ne koristim niti jednu instituciju protiv vas“, rekao je Spajić.

Kako je naveo, niko ko nije kriv neće biti targetiran od SDT-a i SPO-a.

Spajić je kazao da za vrijeme prethodne vlasti nije urađeno mnogo u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Moramo da se borimo sa takvom aždajom od korupcije i organizovanog kriminala. Za sedam-osam mjeseci uradili smo mnogo više nego ikada u istoriji Crne Gore, a to kažu relevantne institucije Crne Gore“, rekao je Spajić.

Abazović je rekao da je pitanje o napadima na Novovića i Šukovića postavio jer je Milović i dalje ministar u 44. Vladi, a na jednoj konferenciji za novinare je kazao da nije bio sam u tim napadima i da je dobijao direktive da se ponaša tako.

Spajić je, kako je rekao Abazović, u odgovoru na pitanje naveo da ne stoji iza napada na Šukovića i Novovića i da je netačno da je on nekoga afirmisao da „bilo kome podmeće klipove“.

Abazović tvrdi da je Spajić imao najveći interes da „napada Novovića i Šukovića“.

„Odgovorno tvrdim da se sva spletka oko izbora direktora policije desila oko toga i da su nezakonite odluke vezane za sektor bezbjednosti, a koje je rušio sud, bile vođene ličnim motivima za prikrivanje radnji koje mogu da imaju i šire političke implikacije“, rekao je Abazović.

On je kazao da Spajić nema politički, već „medicinski problem, jer je patološki lažov“.

„Nijedno pitanje se nije odnosilo na to što je odgovorio“, naveo je Abazović.

Na pitanje lidera Bošnjačke stranke (BS) Ervina Ibrahimovića kada će sa Njemačkom biti potpisan sporazum o priznavanju vozačkih dozvola iz Crne Gore, Spajić je odgovorio da se nada da će taj sporazum biti potpisan na jesen.

Spajić je kazao da je Njemačka krajem prošle godine poslala ekipu koja radi istraživanje saobraćaja u Crnoj Gori, a da su početkom ove godine njemačka Ambasada u Podgorici i Insititut za istraživanje saobraćaja Njemačke dali pozitivno mišljenje na jednu takvu inicijativu.

On je naveo da je razgovoru sa njemačkim kancelarom Olafom Šolcom pomenuo to pitanje kao jedno od najbnitnijih pitanja koje opterećuje crnogorske građane u Njemačkoj.

„On (Šolc) je rekao da će se to pitanje staviti u prioritetnu trasu. Već smo dobili informaciju da je većina njemačkih pokrajina podržalo jednu takvu inicijativu, tako da se nadam da ćemo imati potpisivanje sporazuma već na jesen“, rekao je Spajić.

Ibrahimović je rekao da BS njeguje prije svega bratske i prijateljske odnose sa dijasporom.

„To treba da bude dvosmjeran proces, ne samo da dijaspora čini svom gradu i državi, već i država treba da uzvrati“, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da Crna Gora od 2015. još nije potpisala taj sporazum, dodajući da vjeruje da se stvaraju uslovi da napokon bude potpisan.

