Spajić: Vlada ostaje posvećena pružanju potrebne pomoći Cetinju

Podgorica, (MINA) – Vlada ostaje posvećena pružanju potrebne pomoći kako bi Cetinje lakše prebrodilo težak period, poručio je premijer Milojko Spajić.

Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković sastao se danas sa Spajićem, povodom nedavne tragedije koja se dogodila na Cetinju.

Cilj sastanka, kako je saopšteno iz Prijestonice, bio je razgovor o daljim koracima ka pružanju podrške porodicama stradalih i unapređenju sigurnosti svih građanki i građana Cetinja.

“Spajić je naglasio da Vlada Crne Gore ostaje posvećena pružanju potrebne pomoći kako bi Cetinje lakše prebrodilo ovaj težak period”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Đurašković uručio Spajiću zaključke koje je Skupština Prijestonice Cetinje usvojila na sjednici 10. januara i insistirao na njihovoj realizaciji.

Đurašković je, kako se dodaje, istakao je važnost koordinisanog djelovanja lokalne uprave i državnih institucija kako bi se preventivno djelovalo u narednom periodu i zaštitila bezbjednost i sigurnost građana.

“Tokom sastanka razgovaralo se i o dugoročnim mjerama koje uključuju dodatna ulaganja u bezbjednosni sektor, sigurnosne i zdravstvene sisteme na lokalnom i državnom nivou”, kaže se u saopštenju.

