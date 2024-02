Spajić: Vlada neće iznevjeriti, ispunićemo sva obećanja

Podgorica, (MINA) – Politička stabilnost najveće je bogatstvo Crne Gore i garant da će biti ostvarena puna funkcionalnost svih grana vlasti, kazao je premijer Milojko Spajić i poručio da 44. Vlada neće iznevjeriti građane i da će ispuniti sva obećanja.

„Obećavam da 44. Vlada neće iznevjeriti, sve što je obećano biće ispunjeno“, rekao je Spajić, dodajući da će to biti učinjeno na sistemski način.

On je, na konferenciji za novinare povodom prvih 100 dana Vlade, naveo da je Vlada uspjela da pokrene evropske integracije, ekonomiju i infrastrukturu.

Spajić je kazao da se nada da su kod građana probudili bar djelić povjerenja u institucije sistema.

On je, govoreći o konkretnim rezultatima rada Vlade, podsjetio na imenovanja u pravosuđu, kao glavne uslove za deblokadu poglavlja 23 i 24.

Spajić je ukazao i na značaj konsezusa koji je postignut u vezi sa održavanjem popisa.

Prema riječima Spajića, Vlada je pripremila i reformske mjere za Reformsku agendu Plana rasta za Zapadni Balkan, gdje postoji finansijski potencijal od, kako je naveo, 413 miliona EUR.

Spajić je ukazao i na rekordan budžet za kulturu, kao i izmjene Zakona o javnim emiterima kojim se, kako je dodao, garantuje nezavisnost Radio-televizije Crne Gore.

Spajić je podsjetio i da je održana međuvladina konferencija sa Evropskom unijom, prvi put poslije dvije godine, kao i da je Crna Gora dostigla budžet za odbranu od 2.01 odsto.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je sve bolje pozicionirana na međunarodnom planu.

„Naši ciljevi su jako visoko postavljeni, ambiciozni su, ali sam ubijeđen da su dostižni“, rekao je Spajić.

Na pitanje novinara da prokomentariše optužbe na račun poslanika i članova Vlade o saradnji sa kriminalnim grupama, koje su juče iznijete na Odboru za bezbjednost, Spajić je kazao da nije gledao „tu osmočasovnu torturu građana“.

On je pozvao sve one koji imaju neke dokaze da ih podnesu nezavisnom tužilaštvu i sudstvu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS