Spajić: Vlada će pronaći sredstva da kupi makar jedan kanader

Podgorica, (MINA) – Vlada će pronaći sredstva da kupi makar jedan kanader za gašenje požara, za koje decenijama nema rješenja, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da užasne scene u Paštrovićima i drugim mjestima širom Crne Gore obavezuju na hitnu reakciju.

„Ne možemo da trpimo doskorašnju nemoć države pred stihijom koja se ponavlja svakog ljeta”, istakao je Spajić.

Kako je naveo, Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstvu odbranu je, i pored ogromnih napora koje trenutno ulažu, potrebna pomoć i njihova inicijativa neće ostati bez odgovora.

“MUP je već popravio jedan, a uskoro će još dva stara, manja aviona za gašenje požara. Kanader kao dodatak će im sigurno puno značiti”, kazao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS