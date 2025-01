Spajić: Vlada će intenzivno raditi da se uvide sve manjkavosti sistema

Podgorica, (MINA) – Vlada će intenzivno raditi da se uvide sve manjkavosti sistema, prije svega u segmentu prevencije tragedija, rekao je premijer Milojko Spajić dodajući da se primjenom najboljih praksi mora vratiti osjećaj sigurnosti građanima Cetinja.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić je u sjećanje na nastradale tokom velike tragedije koja se dogodila 1. januara, tokom posjete Cetinju zapalio svijeću ispred spomenika Lovćenska vila.

Spajić se sastao sa gradonačelnikom Nikolom Đuraškovićem, a u razgovoru je zaključeno da je neophodno bez odlaganja raditi na jačanju kapaciteta Centra bezbjednosti Prijestonice, kako bi se unaprijedila bezbjednosna situacija na Cetinju.

Tokom razgovora, Spajić je, kako se navodi, najavio hitno usvajanje niza zakonskih rješenja, kako bi se, između ostalog, ojačala kadrovska baza Uprave policije prijemom novih policajaca – sa Policijske akademije i izvan bezbjednosnog sistema.

“Na sastanku je pozitivno ocijenjenja odluka Vlade kojom se stavaraju uslovi za raspisivanje oglasa za nova zapošljavanja u Upravi policije”, kaže se u saopštenju.

Đurašković je, kako se dodaje, istakao da je vrlo važno uspostaviti i video nadzor na Cetinju, što bi kako je istakao olakšalo posao službama bezbjednosti.

Đurašković je zahvalio Spajiću što je na dan tragedije posjetio ranjene u Kliničkom centru.

Spajić je, sa ministrima zdravlja i socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Vojislavom Šimunom i Damirom Gutićem, učestvovao i na sastanku u organizaciji Prijestonice, kom su prisustvovali brojni zdravstveni i socijalni radnici.

“Lično sam garant da ćemo intenzivno raditi da se uvide sve manjkavosti sistema, u prvom redu u segmentu prevencije ovakvih tragedija. Razvijanjem mehanizama, primjenom najboljih praksi, moramo vratiti osjećaj sigurnosti građanima Cetinja“, naglasio je Spajić.

Đurašković je rekao da očekuje da svi nadležni organi ulože maksimalne napore kako bi se i na Cetinju i u cijeloj Crnoj Gori osnažila bezbjednost građana.

“U obavezi smo da stvorimo sinergiju između svih društvenih činilaca, jer jedino tako možemo sistemski odgovoriti na tragediju, koja nas je drugi put pogodila u kratkom vremenskom periodu“, poručio je Đurašković.

Iz Vlade su kazali da je kreiranje programa koji će kontinuirano pružati psiho-sociološku podršku građanima, jedan od prioriteta.

“Kako je apostrofirano tokom razgovora, prvi koraci u tom pravcu su već napravljeni, jer je održano više neformalnih sastanaka između predstavnika Vlade i Prijestonice”, kaže se u saopštenju.

Šimun je, kako se navodi, naglasio da su već preduzeti prvi koraci, uz učešće doktora i osoblja Kliničkog centra i domova zdravlja.

On je podsjetio da je aktivirana SOS linija za psihološku podršku.

Šimun je najavio da će se u narednom periodu jačati kapaciteti lokalnih centara za mentalno zdravlje, i da će se kroz ekspertsku podršku iz Sjedinjenih Američkih Država i Norveške, osigurati primjena najboljih praksi.

Kako se navodi, Gutić se saglasio da je prevencija ključna da se ovakve tragedije ne bi ponovile.

“A zaposleni u resoru socijalnog staranja, brige o porodici i demografije već su uključeni u pružanje direktne pomoći, baš kao i predstavnici Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija, te članovi Udruženja psihologa, koji volonterski pomažu u podršci učenicima, roditeljima, nastavnicima i svim građanima Cetinja”, naveo je Gutić.

Sa sastanka je, kako se navodi, proučeno da će Vlada svim raspoloživim kapacitetima stati uz Cetinje.

“I da će svi resori biti maksimalno uključeni kako bi se stvorili sistemski preduslovi da se pruži podrška Prijestonici i svim građanima Cetinja”, zaključuje se u saopštenju.

