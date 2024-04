Spajić u utorak pred poslanicima Spoljnopolitičkog odbora EP

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić u utorak će imati izlaganje pred poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta (AFET), kojima će predstaviti napredak koji je Vlada ostvarila i iskorake države nakon održavanja Međuvladine konferencije Crne Gore i Evropske unije (EU).

Platforma za učešće Spajića na AFET-u, 15-16. aprila, u Briselu, usvojena je danas na telefonskoj sjednici Vlade.

Iz Vlade su saopštili da će Spajić imati izlaganje na poziv predsjedavajućeg AFET-om Davida Mekalistera i u saradnji sa koopredsjedavajućim Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje sa Crnom Gorom Vladimirom Bilčikom.

Kako su kazali, izlaganje pred poslanicima AFET-a predstavlja priliku da se europoslanici upoznaju sa aktuelnim momentom u eurointegracionom procesu Crne Gore.

„Spajić će predstaviti napredak koji je 44. Vlada ostvarila od stupanja na dužnost, ali i iskorake zemlje nakon održavanja Međuvladine konferencije Crne Gore i EU, koja je održana 29. januara u Briselu“, navodi se u platformi.

Spajić će, kako su saopštili iz Vlade, ukazati na značaj održavanja još jedne Međuvladine konferencije tokom juna na kojoj bi Crna Gora trebalo da dobije pozitivan Izvještaj o realizaciji privremenih mjerila u oblasti vladavine prava, što će otvoriti put ka završnoj fazi pregovora.

Iz Vlade su kazali da će Spajić, takođe, predstaviti stavove i ideje koji se tiču načina ubrzavanja procesa proširenja, značaja Plana rasta za Zapadni Balkan, ali i razmijeniti mišljenja sa europoslanicima o načinima na koji se može iskoristiti momentum za proširenje i za snaženje same EU.

Kako su rekli, izlaganje na AFET-u prilika je za razmjenu mišljenja koja se tiču uticaja geopolitike, kao i o značaju i ulozi koji će izbori za Evropski parlament (EP) imati na proces budućeg proširenja EU.

„S obzirom na to da je većina građana Crne Gore proevropski orijentisana, a Vlada spremna da sprovede sve neophodne reforme kako bi ostvarili najvažniji strateški cilj – da postanemo naredna država članica EU, uzimanje učešća i izlaganje Spajića pred poslanicima AFET-a izuzetno je značajno za Crnu Goru“, navodi se u platformi.

Iz Vlade su dodali da se, osim izlaganja pred poslanicima AFET-a, očekuje i održavanje više bilateralnih sastanka Spajića sa sagovornicima u EP.

Delegaciju Crne Gore će predvoditi Spajić, a u njoj će biti šef Misije Crne Gore pri EU Petar Marković i šef kabineta premijera Branko Krvavac.

AFET čini 79 članova koji doprinose definisanju zajedničke vanjske i bezbjednosne politike EU.

Glavna zaduženja AFET-a su sprovođenje zajedničke vanjske i bezbjednosne politike, nadziranje potrošnje sredstava EU, kao i potpisivanje međunarodnih sporazuma EU.

Kada je u pitanju Crna Gora, zadatak AFET-a je usvajanje izvještaja o državi, a za koju je izvjestilac u ovom sazivu europoslanik Tonino Picula.

