Spajić: U Lori se desio ratni zločin

Podgorica, (MINA) – U vojno-istražnom centru Lora desio se ratni zločin, a to su potvrdili i hrvatski sudovi, rekao je premijer Milojko Spajić.

On je, odgovarajući na pitanje lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića da li su prema njegovom i mišljenju Vlade u hrvatskom logoru Lora počinjeni ratni zločini nad Crnogorcima i Srbima, rekao da je, da bi region napravio iskorak i ostvario najbolje dobrosusjedske odnose, važno je staviti tačku na prošlost i do kraja istražiti sve navode ratnih zločina.

„To je preduslov za napredak – moramo da poštujemo žrtve i dobijemo sudski epilog svih zločina“, rekao je Spajić na sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu.

Kako je naveo, Crna Gora želi pravdu za sve i spremna je do kraja istrajati na procesuiranju zločina i obeštećenju žrtava.

Spajić je istakao da ratni zločini ne zastarijevaju, dodajući da su zločini u Lori potvrđeni kroz osuđujuće presude (pred hrvatskim sudovima) za šefa zatvora i čuvara.

Kako je kazao, nažalost još nijesu sudski epilog dočekala svjedočenja o crnogorskim državljanima, koji su tamo zarobljeni i ubijeni, i ti slučajevi nikada nijesu ni procesuirani.

„Državno tužilaštvo Crne Gore, u odnosu na krivična djela ratnih zločina, ima uspostavljenu kontinuiranu saradnju sa Državnim odvjetništvom Hrvatske“, rekao je Spajić.

On je naveo da je pripremljen i sporazum o saradnji i gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kao i Sporazum o razumijevanju i saradnji u oblasti podrške svjedocima, oštećenima i žrtvama radi njihovog učešća u krivičnom postupku za ratne zločine.

Spajić je naveo da je sporazum, u cilju usaglašavanja teksta, proslijeđen Državnom odvjetništvu Hrvatske.

Knežević je, obrazlažući pitanje, naveo da je šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman „u pogana usta” uzeo mučenike zločina u Lori.

„I treba da zna da su ovi mučenici ubijani po klasičnim NDH metodama iz jasenovačkih logora i da nijesu pošli tamo jer im se ratovalo, nego zato što ih je u taj rat za mir pozvao Milo Đukanović“, rekao je Knežević.

Prema njegovim riječima, ti mučenici su otišli na ratište da bi branili ustav SFRJ, koji je, kako je naveo, brutalno napala Hrvatska krenuvši u jednostrani sepratizam.

„Da smo država, a vjerujem da još jesmo, sljedeći put kad ih bude pomenuo treba da ga proglasite za personu non grata, da mu se više nikad ne dozvoli da uđe u Crnu Goru“, rekao je Knežević.

On je Spajiću rekao da, pošto večeras treba da se sretne sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, treba da ga pita da li će da procesuiraju osumnjičene za ljude koji su stradali u Lori.

Prema riječima Kneževića, Grlić Radman je “agentura dogovora” koji postoji između bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

„Đukanović i Plenković su lobirali da (predsjendik parlamenta Andrija) Mandić, (potpredsjednik Vlade Aleksa) Bečić i ja budemo proglašeni za persone non grata, oni su izlobirali da ne zatvorimo sva poglavlja jer nas je blokirala Hrvatska“, rekao je Knežević.

Kako je istakao, cilj je da se stvore uslovi za prekomponovanje većine u Crnoj Gori.

Knežević smatra da će neko podnijeti i rezoluciju o dubrovačkom ratištu, „gdje će tražiti da osudimo mučenike ubijene u Lori i desetine hiljada ljudi koji su u tom periodu bili spremni da brane Ustav SFRJ“.

„To treba da bude vododjelnica kako bi se išlo ka nekoj imaginarnoj manjinskoj podršci. Ako dođe ova reazolucija na dnevni red, Demokratska narodna partija je neće podržati makar nikad ne ušli u Evropsku uniju“, naveo je Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS