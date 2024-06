Spajić: Trčimo posljednji kilometar pred cilj

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora prvo sebi pomoći da bi to i drugi mogli, poručio je predsjednik Vlade Milojko Spajić.

On je na platformi X naveo da su danas IBAR zakoni u Parlamentu, a strategija za borbu protiv korupcije na Vladi.

„Trčimo zadnji kilometar pred cilj. Šarl Mišel i ostali prijatelji iz Brisela žele da nam pomognu, ali mi moramo prvo sebi pomoći da bi to i drugi mogli“, istakao je Spajić.

On je u ponedjeljak, nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta (ES) Šarlom Mišelom, rekao da bi članice Evropske unije (EU) trebalo polovinom juna da odluče o tome da li će podržati da Crna Gora dobije Izvještaj o privremenim mjerilima (IBAR).

Spajić je rekao da je na sastanku u Briselu prezentovao Mišelu rezultate Crne Gore u proteklih šest mjeseci.

“Mišel je pozdravio velike rezultate Vlade i rekao da se nada da će i parlament nastaviti na tom fonu i da ćemo vrlo brzo imati zakone usvojene u parlamentu”, kazao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS