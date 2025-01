Spajić: Svi u Vladi podložni promjeni nakon evaluacije i analize

Podgorica, (MINA) – Svi članovi Vlade podložni su promjeni, nakon evaulacije rada i detaljne analize učinaka, kazao je premijer Milojko Spajić u odgovoru na zahtjeve neformalne grupe studenata “Kamo Śutra?”.

On je odgovorio na zahtjeve koje su mu studenti uputili 23. januara, povodom tragedije na Cetinju.

Spajić je podsjetio da je 3. januara održana vanredna sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, na kojoj su, povodom tragedije na Cetinju, donijeti brojni zaključci i preporuke, a koji su u najvećem dijelu komplementarni sa zahtjevima u vašem obraćanju.

„Kako i sami konstatujete, ostavka je čin moralne i objektivne odgovornosti. Kao što je javnosti poznato, svi članovi Vlade do jednog podložni su promjeni nakon evaluacije rada i detaljne analize učinka, od kojih će zavisiti konačne odluke“, naveo je Spajić u odgovoru grupi “Kamo Śutra?”.

On je kazao da je, u odnosu na zahtjev za ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, shodno zaključcima Vijeća za nacionalnu bezbjednost pripremljen Nacrt izmjena i dopuna Zakona o oružju i municiji (Markovog i Mašanovog zakona).

Spajić je rekao da je taj nacrt stavljen na javnu raspravu 24. januara, a da do sada nijesu evidentirani predlozi grupe “Kamo Śutra?”.

On je pozvao grupu “Kamo Śutra?” da se do isteka roka za javnu raspravu, 24. februara, upoznaju sa predloženim izmjenama i dostavite eventualne sugestije.

Spajić je pojasnio da se ključne izmjene Zakona o oružju i municiji odnose na podizanje starosne granice sa 18 na 25 godina za podnošenje zahtjeva za oružje, sa izuzecima za policiju, vojsku, zaštitare, članove sportskostreljačkih organizacija.

„Ključne izmjene su i manjenje perioda važenja oružnih listova sa deset na pet godina, proširenje opsega krivičnih djela i prekršaja koji se smatraju smetnjom za posjedovanje oružja – djela koja sadrže bilo koji oblik nasilja“, dodao je Spajić.

Kako je rekao, među ključnim izmjenama su i uspostavljanje komisije Ministarstva zdravlja, kao jedine nadležne za izdavanje Ijekarskih uvjerenja za posjedovanje oružja, kao i za kontinuiranu psihološku i prihijatrijsku procjenu — odnosno strože psihološke procjene.

Spajić je dodao da izmjene predviđaju i strože kriterijume za rekreativno i sportsko oružje, kao i centralizaciju rješavanja zahtjeva za držanje i nošenje oružja.

„Takođe, u cilju jačanja bezbjednosti i pravne zaštite građana, Ministarstvo pravde je pripremilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, koje je od 23. januara na javnoj raspravi“, naveo je Spajić.

On je kazao da se ključne izmjene tog zakona odnose na pooštravanje kazne za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja – od jedne do deset godina zatvora, kao i na pooštravanje kazne za femicid od deset do 40 godina.

Spajić je kazao da je izmjenama predviđeno i prepoznavanje napada na Ijekare i prosvjetne radnike kao krivičnog djela.

„Jednako vas pozivam da do kraja javne rasprave (12. februar) date i svoj doprinos kvalitetu izrade ovog zakonskog rješenja“, kazao je Spajić.

On je ukazao da je intenzivirana i kampanja „Poštuj život – vrati oružje”, pa su od početka godine do 27. januara građani Upravi policije dobrovoljno predali 1.535 komada komada vatrenog oružja, 50.534 komada municije, 147 ručnih bombi, kao i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava.

„Takođe je, u cilju sprečavanja nelegalnog posjedovanja i nošenja oružja, i smanjenja kriminalnih aktivnosti, u akcijama policije širom Crne Gore u istom periodu oduzeto je 126 komada oružja, blizu 7,5 hiljada komada municije i pet ručnih bombi“, rekao je Spajić.

Govoreći o reformi funkcionisanja policijskih struktura, on je u odgovori grupi “Kamo Śutra?” podsjetio da je i to bio jedan od zaključaka Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Spajić je podsjetio i da je, shodno tome, 16. januara raspisan konkurs za prijem 815 policajaca u Upravu policije, navodeći da je taj konkurs otvoren do 5. februara, a da je u međuvremenu pristiglo oko 550 prijava.

„Takođe, u međuvremenu je zaposleno 49 policajaca, koji su diplomirali na Policijskoj akademiji, dok je od 16. januara u Odjeljenje bezbjednosti Cetinje raspoređeno sedam policajaca“, istakao je Spajić.

On je naveo da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), paralelno sa ovim aktivnostima, sprovodi intenzivnu reformu policijskih struktura, u okviru čega je do sada suspendovano nekoliko desetina policijskih službenika.

„Jednako tako, na inicijativu Prijestonice, a na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Vlada je donijela odluku o uvodenju zaštitara u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama u Prijestonici od početka februara“, naglasio je Spajić.

On je istakao da je ta mjera proširena i na ostale opštine, pa je takva odluka donijeta na sjednici Vlade u četvrtak i odnosi se na ostale škole u gradskim sredinama (42 srednje i 65 osnovnih škola).

Spajić je kazao da će Vlada iz budžetske rezerve, za te namjene, od 15. februara do kraja školske godine, obezbijediti 800 hiljada EUR.

Govoreći o zahtjevu za povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u osnovne i srednje škole, on je kazao da je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija u potpunosti posvećeno promovisanju vrijednosti građanskog obrazovanja i vrijednosti građanskog društva na svim nivoima.

Spajić je naveo da je resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović više puta javno podržala inicijativu za uvođenje građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u kurikulume.

„Resor kojim rukovodi, u saradnji sa UNICEF-om, i uz podršku Evropske komisije, priprema Strategiju obrazovanja za period 2025-2035, i ovaj posao je u završnoj fazi“, dodao je Spajić.

Kako je rekao, dokument je bio na javnoj raspravi, a njegovo usvajanje je planirano za prvi kvartal ove godine.

Spajić je istakao da je u Strategiji upravo reforma kurikuluma definisana kao prioritetna mjera, koju je potrebno sprovesti.

„U tom smislu, uvodenje Gradanskog obrazovanja, ne samo kao posebnog predmeta, već i uključivanje odredenih tema u druge predmete, pa i u kurikulume osnovnih škola, jasno je definisano u tekstu same Strategije, a sastavni je dio i Akcionog plana čija je izrada, takođe, u završnoj fazi“, dodao je Spajić.

On je rekao da je posebna pažnja, tokom izrade Strategije obrazovanja, posvećena i značaju medijske pismenosti u obrazovnom sistemu, naročito sa aspekta unapređenja ljudskih prava i demokratskih procesa u društvu, kao i obrazovanja 21. vijeka, koje zahtijeva razvijanje kritičkog mišljenja i promociju vrijednosti građanskog društva.

Spajić je, u vezi poboljšanja odnosa i brige o mentalnom zdravlju, rekao da je odmah nakon 1. januara, kroz multiresorsku saradnju, uspostavljena kontinuirana psihološko-socijalna podrška za građane Cetinja, a aktivna je i SOS linija za takvu podršku na nivou države – 1555.

„U okviru ove mjere podrške do sada je realizovano 400 poziva i 200 intervencija“, kazao je Spajić.

On je rekao da su, nakon razgovora sa predstavnicima resora zdravstva i udruženja psihologa, psihijatara i psihoterapeuta, dogovoreni konkretni koraci saradnje na sistemskom unaprjedenju Programa mentalnog zdravlja.

Kako je naveo Spajić, Ministarstvo zdravlja izradilo je Program za mentalno zdravlje čiji je cilj da u narednom dvogodišnjem periodu planiranim aktivnostima osnaži kapacitete u smislu prevencije, brzog dijagnostikovanja i adekvatnog liječenja mentalnih poremećaja u široj zajednici.

„U cilju jačanja kadrovskih kapaciteta, pojačani su kapaciteti CMZ pri domovima zdravlja to jest sistematizovana su radna mjesta psihologa koja ranije nijesu bila prepoznata (domovi zdravlja Budva i Rožaje)“, kazao je Spajić.

On je ukazao da je trenutno na specijalizaciji osam specijalizanata iz psihijatrije, tri iz dječje i adolescentne psihijatrije, kao i tri specijalizanta medicinske psihologije.

Spajić je rekao da je, godišnjim planom specijalizacija i užih specijalizacija za ovu godinu, predviđeno 14 specijalizacija iz psihijatrije, tri iz adolescentne i dječije psihijatrije i dva iz oblasti medicinske psihologije.

On je naglasio da su, u saradnji Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, organizovane edukativne radionice psihološkog debrifinga za nastavnike i pedagoge o prepoznavanju posttraumatskog stresa (PTS) kod djece, za roditelje djece iz osnovnih škola „Lovćenski partizanski odred” i „Njegoš”, kao i za učenike tih škola.

„Istovremeno su organizovane radionice za Službu zaštite i spašavanja, Komunalnu policiju, Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja“, istakao je Spajić.

On je rekao da će, prema informacijama koje su na raspolaganju od menadžmenta Javnog servisa, kroz programsku šemu biti dodatno tretirane teme vezane za mentalno zdravlje.

„Konačno, na liniji poziva na dijalog, a u cilju postizanja najboljih rješenja i praksi u ovim oblastima, još jednom ukazujem na značaj saradnje institucija i gradana po svim relevantnim pitanjima za našu državu i društvo u cjelini“, rekao je Spajić.

On je poručio da će Vlada nastaviti intenzivan rad u svim sferama djelovanja i da ostaje otvorena za dijalog, kako bi zajedički, kroz najbolja rješenja, sistem učinili otpornijim i bezbjednijim za sve gradane.

