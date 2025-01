Spajić: Svi da poštuju Odluku o proglašenju dana žalosti

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić pozvao je sve da poštuju Odluke o proglašenju dana žalosti u Crnoj Gori, koju je Vlada donijela zbog tragedije koja se u srijedu dogodila na Cetinju.

On je pozdravio i zahvalio na solidarnosti svim ugostiteljskim objektima i opštinama koji su sinoć otkazali nastupe i ugasili muziku, iako je dan žalosti formalno tek od danas.

Spajić je rekao da je, istovremeno, razočaran činjenicom da se u pojedinim ugostiteljskim objektima sinoć ipak slavilo uz pjevače i orkestre, dok je čitava Crna Gora tugovala za 12 izgubljenih života.

„Pozivam sve na poštovanje Odluke o proglašenju dana žalosti, kao i nadležne inspekcije da izvrše kontrolu rada nesavjesnih ugostiteljskih objekata“, naveo je Spajić na društvenoj mreži X.

Vlada je sinoć na hitnoj telefonskoj sjednici donijela Odluku da se 2, 3. i 4. januar proglase za Dane žalosti.

Dan žalosti označava se obaveznim isticanjem zastave na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova, u skladu sa Zakonom o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore.

U skladu sa Odlukom, na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteliskim objektima neće se emitovati muzika.

Elektronski i drugi mediji dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti.

