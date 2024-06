Spajić: Razmišljamo o rebalansu budžeta kako bi taj novac opredijelili za kapitalne projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Realizacija tekućih projekata ide brže nego što je predviđeno, kazao je premijer Milojko Spajić i dodao da zbog toga razmišljaju o rebalansu budžeta kako bi dodatna sredstva opredijelili za kapitalne projekte.

Spajić i ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović ozvaničili su danas rekonstrukciju puta Rožaje-Špiljani.

Iz Vlade su rekli da ukupna vrijednost radova iznosi 29 miliona EUR, a rekonstruisana je dionica od rakrsnice „Vuča“ do granice sa Srbijom u dužini od 18 kilometara.

Navodi se da je po projektu urađena rekonstrukcija trase na cijeloj dužini sa izgradnjom dodatnih traka.

„Mislim da će se realizacijom ovog projekta omogućiti mnogo bolja povezanost gradova, ali i poboljšati ekonomska saradnja između dvije države”, rekao je Spajić.

On je dodao da vjeruje da se sada može da računati na znatno veći protok turista i da će to imati veliki pozitivan uticaj primarno na ekonomiju Rožaja, ali i čitave Crne Gore.

„Razmišljamo o rebalansu budžeta kako bi dodatna sredstva opredijelili za kapitalne projekte, jer realizacija tekućih projekata ide brže nego što je predviđeno i to su jako pozitivne vijesti”, kazao je Spajić.

On je rekao da vjeruje “da ćemo imati lijepih vijesti do kraja godine i za Štedim i za Hajlu i da ćemo se radovati i tim projektima važnim za Rožaje i Crnu Goru”.

Saopšteno je da je posebna pažnja prilikom rekonstrukcije posvećena bezbjednosti saobraćaja, tako da je na čitavoj dionici ugrađena nova saobraćajna signalizacija i oprema puta.

Podsjeća se da su radovi počeli u avgustu 2020. godine i da je rok za završetak rekonstrukcije bio dvije godine, međutim izgradnja je trajala duplo duže.

Radulović je poručio da Vlada nema toleranciju za kašnjenja na realizaciji projekata.

„Ovaj put je vrlo važan za stanovnike Rožaja, ali i za turiste, koji dolaze primarno iz Srbije. Kada sam u martu posjetio gradilište, nijesam bio zadovoljan tempom, što je za mene neprihvatljivo. Moramo da poštujemo rokove iz ugovora”, kazao je Radulović.

On je dodao da je ponosan što su uspjeli da ubrzaju finalizaciju projekta i obraduju stanovnike Rožaja.

Dodaje se da je rekonstruisani put od velike važnosti za stanovništvo Rožaja, jer će imati ogroman uticaj na jačanje veza i prekograničnu saradnju u ekonomskom, ali i svakom drugom smislu.

Predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović kazao je da bez dobro razvijene infrastrukture, nema ni razvoja.

“Znam da je intencija Vlade i premijera, da posebnu pažnju posvete izgradnji saobraćajnica što će omogućiti bolji kvalitet života građana, ali i ekonomski napredak ovog regiona i čitave države“, rekao je Husović.

U saopštenju se navodi da je projekat u iznosu od 9,2 miliona EUR finansiran iz kredita EBRD-ija, dok je ostatak sredstava obezbijeđen iz budžeta Crne Gore.

Šef kancelarije EBRD u Crnoj Gori, Remon Zakaria, rekao je da će ovaj vitalni infrastrukturni projekat podržati ekonomski razvoj Crne Gore i unaprijediti prekograničnu integraciju kroz poboljšanje povezanosti između većih crnogorskih gradova i povezanosti sa susjednom Srbijom.

“Projekat je dio opsežne EBRD inicijative za rekonstrukciju magistralnih puteva (finansiranje EBRD-ija 40 miliona EUR), koja uključuje i završenu rekonstrukciju i proširenje puta Danilovgrad-Podgorica (2022) i tekuću rekonstrukciju puta Tivat-Jaz, koji povezuje aerodrom Tivat i glavne turističke destinacije u blizini Budve, na obali Jadranskog mora”, dodao je Zakaria.

Ti napori, kako je dodao, imaju za cilj da olakšaju protok roba i turista, kako domaćih tako i međunarodnih, uz smanjenje troškova transporta.

Projekat je obuhvatio i rekonstrukciju 12 tunela, dužine 1.678 metara, tri mosta ukupne dužine 244 metara i adaptacija dodatnih osam mostova ukupne dužine 1.040 metara.

Direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića kazao je da raodovi neće prestati.

“Pored obilaznice Rožaje za koju smo raspisali tender, takođe planiramo da u najskorijem roku raspišemo tender za dionicu od Trgovačkog centra do kružnog toka”, dodao je Vuksanović.

On je naveo da se nada da će do kraja godine, isto uz pomoć EBRD-ija, raspisati tender rekonstrukciju puta od Berana do Rožaja.

Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje – Špiljani, počela je 29. jula 2020. godine.

