Spajić prisustvovao uskršnjoj misi u katedrali Svetog Tripuna

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Milojko Spajić prisustvovao je uskršnjoj misi u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru.

Spajić je u objavi na društvenoj mreži X istakao da mu je bila čast da prisustvuje misi.

“Kada nas različitosti ujedine, postaju naša snaga. Njegujući ih kao vrijednost, čuvamo i našu Crnu Goru“, poručio je Spajić.

On je svim građankama i građanima koji slave po gregorijanskom kalendaru čestitao najveći hrišćanski praznik Uskrs

