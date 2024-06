Spajić: Predlog razrješenja Milovića uputiću Skupštini u najkraćem roku

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić poručio je da će predlog za razrješenje ministra pravde Andreja Milovića predati Skupštini u najkraćem roku, kako bi Vlada nastavila da se posvećeno i odgovorno bavi ostvarenjem svojih ciljeva.

Spajić je kazao da je, nakon današnjeg nastupa Milovića, siguran u ispravnost odluke da parlamentu predloži njegovo razrješenje.

„Sa tom odlukom upoznao sam ga prije njegovog javnog istupa, što njegovu konferenciju za medije u konačnom čini običnom predstavom za javnost“, naveo je Spajić u saopštenju.

On je rekao da su Milovićevi nastupi u javnosti razlog podnošenja predloga za njegovu smjenu.

„Milovićevi raniji nastupi u javnosti, na koje sam mu vrlo jasno skretao pažnju, a na momente ih se i stidio, razlog su podnošenja predloga za njegovu smjenu, koji zbog rada na ispunjavanju evropske agende nije mogao biti podnijet ranije“, naveo je Spajić.

On je kazao da je u prethodnim mjesecima učinio sve da Milović, zbog njegovog, ali prije svega ugleda 44. Vlade, poradi na ministarskom djelovanju, skladno povjerenju koje mu je ukazao i očekivanjima koja je od njega imao.

„Ali Milović je sam izabrao. Na ovaj način stao je rame uz rame sa predsjednikom Crne Gore (Jakovom Milatovićem) u pokušaju destabilizacije integriteta Vlade i time urušavanja evropskog puta Crne Gore“, naveo je Spajić.

Kako je rekao, nije slučajnost da u trenutku kada su i Vlada i Skupština demonstrirale rezultate u poglavljima 23 i 24 i ispunile neophodne uslove za dobijanje IBAR-a, “kreće koordinisana opstrukcija Milovića i Milatovića”.

„Kaže se da ne pada snijeg da prekrije brijeg već da svaka zvijer pokaže svoj trag. Tako to biva pred velike stvari, ali bar je konačno ogoljena istina udružene kampanje narušavanja crnogorskog puta u Evropsku uniju i dobijanja IBAR-a“, dodao je Spajić.

On je istakao da od početka mandata Vlade istrajava u stavu da ničija ministarska pozicija nije nepromjenjiva i trajna, i da će nakon „žutih i crvenih kartona“ biti korekcija u sastavu Vlade.

Spajić je kazao da, bez obzira na ove okolnosti, Vlada kao i do sada, mora nastaviti rad punom parom, jačajući poziciju u očima međunarodnih partnera i obezbjeđujući unapređenje životnog standarda svim građanima.

„Stoga ću, predlog za razrješenje ministra pravde shodno svojim ovlašćenjima predati Parlamentu u najkraćem roku, kako bi Vlada natavila da se posvećeno i odgovorno bavi ostvarenjem svojih ciljeva“, zaključio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS