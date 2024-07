Spajić predlaže da Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost bude u petak

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić predložiće da u petak bude održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost, saopštili su iz Vlade.

“Premijer će inicijativu za zakazivanje sjednice ostalim članovima Savjeta zvanično uputiti sjutra”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Spajić predložiti da sjednica počne u 12 sati.

