Spajić: Pozdravljam akcije SDT-a i SPO, ne smije biti povlašćenih

Podgorica, (MINA) – Odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao preduslov za vladavinu prava i najvažniji kriterijum za ubrzanje evropskog puta države, ključni je zadatak svih grana vlasti, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je istakao da na tom putu ne smije biti povlašćenih, bilo da je riječ o bivšim ili sadašnjim nosiocima javnih funkcija.

„Stoga, pozdravljam akcije Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, koje su u službi dostizanja našeg zajedničkog cilja“, kazao je Spajić.

On je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, rekao da će Vlada u narednom periodu konkretnim mjerama podržati rad Tužilaštva, na način što će unaprijediti uslove rada i bezbjednost svih zaposlenih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS