Spajić: Ostajemo posvećen i kredibilan NATO saveznik

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna da ostane posvećen, pouzdan i kredibilan saveznik Alijanse, poručio je premijer Milojko Spajić koji predvodi crnogorsku delegaciju na NATO Samitu u Vašingtonu.

Spajić je istakao da je ova godina u kojoj se obilježava 75 godina NATO-a, posebna i po tome što se svjedoči istorijskom poboljšanju raspodjele tereta među NATO saveznicima.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da su 23 saveznika, među kojima je i Crna Gora, trenutno na ili iznad minimalnog nivoa od dva odsto bruto društvenog proizovda za odbrambenu potrošnju, što je više nego duplo u odnosu na izdvajanja prije četiri godine.

“Investiramo u modernizaciju i opremu sa 35 odsto našeg vojnog budžeta i spremni smo da ostanemo posvećen, pouzdan i kredibilan saveznik NATO-a” poručio je Spajić.

On je kazao da je Samit prilika da se ojača NATO savez i prilagodi novim bezbjednosnim izazovima.

Spajić je rekao da očekuje da će Samit donijeti konkretne akcije koje će doprinijeti globalnoj bezbjednosti i stabilnosti.

On je na marginama Samita imao brojne susrete i razgovore sa liderima država članica, između ostalih sa američkim predsjednikom Džozefom Bajdenom, predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Spajić se sastao i sa premijerima Španij, Grčke i Islanda, Pedrom Sančezom, Kirijakosom Micotakisom i Bjarni Benediktsonom.

