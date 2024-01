Spajić: Najviši standardi za izgradnju otpornosti na hibridne prijetnje ostaju prioritet Vlade

Podgorica, Davos, (MINA) – Usvajanje najviših standarda za izgradnju otpornosti na hibridne prijetnje ostaće jedan od priorotetnih zadataka Vlade, rekao je premijer Milojko Spajić.

On se danas na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu sastao sa predsjednikom Microsoft-a Bredom Smitom.

Iz premijerovog kabineta rekli su da je tokom susreta bilo riječi o značaju digitalizacije i potrebi snažnijeg povezivanja u cilju ostvarivanja daljeg razvoja i rasta.

Spajić je, kako se navodi, upoznao Smita sa planovima Vlade u oblasti digitalizacije i istakao da će usvajanje najviših standarda za izgradnju otpornosti na hibridne prijetnje ostati jedan od priorotetnih zadataka.

“Tokom razgovora je ocijenjeno da će Microsoft biti jedan od ključnih partnera Vlade na tom putu, što će osigurati i dobre rezultate u ovoj, važnoj oblasti za dalji razvoj Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

