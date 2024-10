Spajić na samitu Berlinskog procesa

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić učestvovaće sjutra na samitu Berlinskog procesa u Berlinu, na poziv kancelara Njemačke Olafa Šolca.

Iz Vlade su kazali da će samitom biti obilježeno deset godina od osnivanja Berlinskog procesa, što će biti prilika da šefovi država i vlada zemalja Zapadnog Balkana, u saradnji sa članicama Evropske unije (EU), pošalju poruku posvećenosti regionalnoj saradnji i podrže dalje napore na putu integracije regiona u EU.

Na samitu je, kako su naveli, planirano potvrđivanje odluka u ključnim oblastima saradnje donešenih na ministarskom nivou uoči samita, kao i predstavljanje napretka država regiona na evropskom putu.

„Istovremeno, odobriće se planirane aktivnosti za jačanje regionalne saradnje i razgovarati o daljim koracima na planu približavanja Jedinstvenom tržištu EU“, piše u platformi za učešće Spajića na samitu.

Kako se navodi, na samitu u Berlinu očekuje se potpisivanje Sporazuma o pristupu visokom obrazovanju i upisu na studije Zapadnog Balkana, usvajanje Zajedničkog regionalnog tržišta za period 2025-2028 i akcionog plana za njegovu implementaciju, kao i potpisivanje deklaracije o tom dokumentu.

Iz Vlade su kazali da će samit Berlinskog procesa u Berlinu biti prilika za razmjenu mišljenja o korišćenju novih instrumenata – Plan rasta za Zapadni Balkan i Instrument EU za reforme i rast, koji treba da pomognu zemljama regiona u približavanju Uniji.

„Imajući u vidu veliki broj dokumenata koji su pripremljeni za usvajanje, u širokom opsegu oblasti i tema, očekivanja su da će samit postaviti još ambicioznije ciljeve za saradnju država regiona, uz povećanu podršku EU i država članica, kako bi se dao potrebni podsticaj za predstojeću, u slučaju Crne Gore, završnu fazu pristupanja Uniji“, piše u platformi.

Navodi se da će na samitu biti predstavljeni postignuti rezultati koji su ostvareni u okviru Berlinskog procesa u proteklih deset godina.

„Takođe, biće podržane oblasti saradnje i mehanizmi koji, kroz regionalne napore, treba da doprinesu ubrzanju procesa evropske integracije“, piše u platformi.

Navodi se da će u fokusu diskusije na samitu biti povezanost, ekonomska integracija, saradnja sa mladima i proces prevazilaženja konflikata i pomirenja u regionu.

„Biće riječi o izazovima sa kojima se suočavaju države Zapadnog Balkana i pronalaženju modaliteta za njihovo rješavanje uz koordinisan regionalni pristup i suštinske reforme u oblasti vladavine prava“, piše u platformi.

Iz Vlade su naveli da će učešće Spajića na samitu u Berlinu biti prilika da se sumiraju ostvareni rezultati Crne Gore na evropskom putu, analiziraju tekuće aktivnosti i dogovore dalje obaveze i modeli saradnje u regionu.

Kako su rekli, pored produbljivanja regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa, fokus će biti na unapređenju mobilnosti i povezanosti regiona, kao i zajedničkim naporima ka prevazilaženju svih izazova na bezbjednosnom, ekonomskom i socijalnom planu.

Iz Vlade su kazali da je učešće Spajića na samitu u Berlinu značajno u kontekstu dodatne afirmacije Crne Gore kao aktivne učesnice Berlinskog procesa, snažnog zagovornika regionalne saradnje i lidera u procesu pridruživanja EU.

Samit, kako su dodali, predstavlja najznačajniji godišnji događaj na najvišem nivou kada je u pitanju regionalni okvir saradnje.

„Poseban značaj samita ogleda se u činjenici da će šefovi delegacija potpisati peti Sporazum o mobilnosti, kao i Deklaraciju o Zajedničkom regionalnom tržištu za period 2025-2028. godine“, piše u platformi.

Navodi se da će nastavak implementacije ovog važnog dokumenta označiti početak nove faze približavanja Jedinstvenom tržištu EU, uz aktivnosti u okviru Plana rasta EU i Reformske agende 2024-2027.

Iz Vlade su rekli da je učešće Spajića na samitu značajno i u kontekstu pružanja podrške svim oblastima saradnje u okviru Berlinskog procesa, koje se odnose na obrazovanje i mobilnost studenata, nauku i istraživanje, ekonomsku integraciju kroz regionalne standarde za skrinining stranih direktnih investicija i deblokadu deset odluka i Dodatnog protokola 7 u okviru CEFTA-e, zelenu agendu, zaštitu životne sredine i održivi razvoj, aktivnosti na planu obezbjeđivanja sajber bezbjednosti.

Berlinski proces je regionalna inicijativa koju je pokrenula Njemačka 2014. godine sa ciljem pružanja podrške zemljama Zapadnog Balkana na planu evropske integracije, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja i unapređenja regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa.

Njemačka tokom ove godine predsjedava Berlinskom procesu, dok je prethodna predsjedavajuća bila Albanija.

