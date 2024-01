Spajić: Međuvladina konferencija pokazala da u Briselu vide napredak Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije (EU) jasno je pokazala da u Briselu vide napredak Crne Gore, poručio je premijer Milojko Spajić.

Spajić je na platformi X nakon konferencije rekao da postoji ogromna volja da se Crna Gora nađe u EU, “a trenutna dinamika reformi naš je auto-put do evropske porodice”.

“Jasno je da su izuzetni rezultati 44. Vlade i parlamenta probudili integracioni proces, a aktuelna geopolitička situacija otvorila novu šansu Crnoj Gori, koju ne smijemo propustiti”, poručio je Spajić.

