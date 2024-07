Spajić: Ispoštovali smo poslovničku dužnost, potez DPS-a legitiman

Podgorica, (MINA) – Vlada je ispoštovala poslovničku dužnost i njeni predstavnici došli su u Skupštinu da odgovaraju na pitanja poslanika, kazao je premijer Milojko Spajić, navodeći da je prekidanje današnje sjednice legitiman vid protesta opozicije.

Spajić je novinarima u Skupštini, upitan zašto nije došao u subotu na sjednicu posvećenu Premijerskom satu, rekao da je imao informaciju da je šef Poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić poslao poruku da se radi građana odgodi sjednica i održi u ponedeljak.

„Ja nijesam imao priliku, zbog zgusnutog rasporeda, da odgovorim ranije, izvinjavam se na kasnom odgovoru“, naveo je Spajić.

On je kazao da ne znaju zašto danas nije dozvoljeno da se održi sjednica, da li je u pitanju strah, ili nešto drugo.

„Ja sam tu, Vlada je tu, ispoštovali smo poslovničku dužnost. Razumijemo sve, ovo je jedan legitiman vid protesta“, naveo je Spajić.

On je istakao da je za Vladu parlament važan i da izvršna vlast treba da ispoštuje parlament do kraja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS