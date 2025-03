Spajić: Država uz svoje građane, ali ne podržavamo miješanje u unutrašnju politiku Srbije

Podgorica, (MINA) – Država Crna Gora će uvijek i u svakoj situaciji stati uz svoje građane, ali ne podržava miješanje crnogorskih zvaničnika u unutrašnju politiku drugih zemalja, kazao je premijer Milojko Spajić.

Pripadnici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije priveli su danas u Beogradu poslanika Demokratske partije socijalista Ivana Vukovića.

Spajić je, u objavi na mrei X, naveo da će država Crna Gorauvijek i u svakoj situaciji stati uz svoje građane

“Takođe, ne podržavamo miješanje naših zvaničnika u unutrašnju politiku drugih zemalja- prvo poslanik Knežević, a sada i Vuković- jer isti odnos očekujemo i prema Crnoj Gori”, istakao je Spajić.

On je kazao da su u vezi sa situacijom Vukovića crnogorski nadležni organi promptno reagovali prema kolegama iz Srbije.

“Poslanik crnogorskog Parlamenta je već na putu ka Crnoj Gori”, naveo je Spajić.

