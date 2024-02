Spajić: Došli smo do održivog i dobrog rješenja

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić kazao je da su na sastanku sa predstavnicima Sindikata prosvjete (SPCG) postigli održivo i dobro rješenje, koje podrazumijeva da prosvjetnim radnicima od početka školske godine zarade budu uvećane kumulativno 17 odsto neto.

On je rekao da Vlada može da stane iza svoje ponude i da se nada da će sjutra potpisati sporazum sa SPCG.

Spajić je naveo da su večeras došli do jako dobrog rješenja.

„Gdje su prosvjetni radnici prihvatili da uđemo u sistemsko rješenje, gdje ćemo do 1. jula imati povećanje deset odsto bruto zarada kroz sistemsko zakonsko rješenje, a onda u trećem kvartalu, od početka školske godine, kumulativno 17 odsto neto povećanje“, kazao je Spajić.

On je naveo da su imali intenzivan, ali produktivan sastanak sa Glavnim odborom SPCG.

„Drago nam je da smo se večeras sastali i, prema mom mišljenju, sve nedoumice razriješili. Mislim da je bilo dosta nerazumijevanja, da SPCG nije do kraja razumio ono što je bila namjera Vlade“, rekao je Spajić nakon sastanka kojem su prisustvovali i ministri finansija i prosvjete, nauke i inovacija, Novica Vuković i Anđela Jakšić Stojanović.

Spajić je poručio da prosvjetare smatraju kao prioritetnu kategoriju unutar državne uprave i generalno, dodajući da su to ljudi koji gaje budućnost Crne Gore.

„Mislim da je apsolutno opravdano njihovo nezadovoljstvo nivoom zarada koji su zatekli u Crnoj Gori“, dodao je Spajić.

On je kazao da su tu saglasni i da je jednostavno bilo pitanje modaliteta – kako ići naprijed.

„Mislim da smo večeras došli do održivog i rješenja koje je dobro za sve. To podrazumijeva jedno zakonsko, sistemsko rješenje“, naveo je Spajić.

On je dodao da je to preferirani modalitet rada Vlade i da ne žele da pojedinačno pregovaraju sa jednim po jednim sindikatom.

„Moramo zakonski i sistemski da pravimo razrede u zaradama. Ne možemo stihijski da podižemo i spuštamo zarade“, rekao je Spajić.

