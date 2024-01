Spajić čestitao Dan novinara

Podgorica, (MINA) – Dan novinara prilika je za prisjećanje svih žrtava i truda koje su novinari podnijeli za odbranu profesionalne etike, građanskih prava i sloboda i društvene odgovornosti, poručio je premijer Milojko Spajić.

Spajić je čestitao 23. Januar – Dan novinara Crne Gore, izražavajući poštovanje zbog posvećenosti i predanosti sa kojom novinari obavljaju svoju misiju.

On je istakao da je uvjeren da će u Crnoj Gori biti eksplicitnije oblikovan društveni ambijent, u kojem će se izraženije njegovati i vrednovati doprinos i rad novinara.

“Siguran da ćemo na našem putu evropske integracije i ekonomskog prosperiteta u svakom smislu ojačati vladavinu prava i afirmisati građanske slobode koje će garantovati siguran i podsticajan radni ambijent za sve, još jednom vam čestitam ovaj značajan praznik”, naveo je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS