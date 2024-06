Spajić: Čeka nas jos mnogo posla

Podgorica, (MINA) – Članovi Vlade i poslanici nesebično su se dali za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), kazao je premijer Milojko Spajić, poručujući da je pred svima još mnogo posla.

Spajić je na mreži X objavio da je, povodom usvajanja seta zakona neophodnih za dobijanje pozitivnog IBAR-a, primio poslanike i članove Vlade.

On je istakao da su se svi nesebično dali za zajednički cilj dobijanja IBAR-a i da ih čeka još mnogo posla.

„Poslije teškog dana i postignutih nespornih rezultata, Japanci bi u svom timu jedni drugima rekli – otsukaresama! Sinoć je bio otsukaresama koktel za sve koji su se nesebično dali za zajednički cilj dobijanja IBAR-a! Čeka nas još mnogo posla i nadamo se još mnogo otsukaresama momenata” poručio je Spajić.

