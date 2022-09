Smjena vlasti nije donijela očekivane promjene

Podgorica, (MINA) – Smjena vlasti u Crnoj Gori nije donijela promjene koje su građani očekivali, oslobođene institucije, vladavinu prava i izostanak partijskog zapošljavanja, kazali su iz Građanske alijanse (GA).

Oni su pozvali sve subjekte u društvu da doprinesu izgradnji i razvoju demokratije u Crnoj Gori.

Iz GA su podsjetili da se sjutra obilježava 15 godina od donošenja odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o proglašenju 15. septembra za Međunarodni dan demokratije.

Kako su naveli, poimanje demokratije pretrpjelo je različite izmjene, ali suštinski demokratija se razumije kao jednako pravo za sve građane.

Iz GA su rekli da se Crna Gora predstavlja kao demokratska država, jednaka za sve njene građane.

„Jednakost građana ogleda se u istoj mogućnosti pristupu pravosuđu, obrazovnom i zdravstvenom sistemu, jednakim pravima pri zapošljavanju, kraće rečeno – jednaka prava u svim životnim oblastima. U Crnoj Gori mnoge od tih prava nemamo ili su nam uskraćena“, kazali su iz GA.

Za demokratsku državu, kako su poručili, potrebne su jake i nezavisne institucije, nezavisno pravosuđe i, kao ključno, izostanak političkog uticaju pri donošenju odluka koje nemaju politički karakter.

„Politička kriza u kojoj se Crna Gora nalazi zasigurno je pokazala još dublji jaz između onog što političke elite nazivaju demokratijom i stvarnog stanja. U osnovi, postoji podjela na dvije vrste demokratije – reprezentativnu i direktnu“, istakli su iz GA.

Prema njihovim riječima, u Crnoj Gori vlada reprezentativni oblik demokratije.

„A to je da građani putem izbora biraju svoje predstavnike, što je danas dovelo do toga da je demokratija upravo zarobljena u rukama predstavnika građana“, dodali su iz GA.

Oni su kazali da Vlada Crne Gore mora biti svjesna da snosi u društvu najveću odgovornost, jer donosi odluke i raspolaže sa najviše resursa.

Iz GA su istakli da su se promjenom vlasti 30. avgusta 2020. godine desile važne, pozitivne promjene, kao što su dobri socijalni programi i rad na boljem životnom standardu, povećana je transparentnost u radu Skupštine i Vlade, otpočeta je efikasnija borba protiv korupcije.

„Ipak, građani su očekivali promjene, oslobođene institucije, vladavinu prava, izostanak partijskog zapošljavanja, što se nije desilo“, ocijenili su iz GA.

To je, kako su rekli, izazvalo veliko razočaranje građana i na još jednom primjeru pokazalo da je put razvoja i napretka ka demokratskom društvu vrlo otežan.

„To mora biti alarm državnim vlastima da moraju mnogo intenzivnije raditi na izgradnji demokratskih principa i na taj način stvoriti čvrste, realne temelje za put ulaska u Evropsku uniju“, poručili su iz GA.

