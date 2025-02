SMCG: Napadi na medijske profesionalce neprihvatljivi

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija Crne Gore (SMCG) najoštije je osudio prijetnje upućene fotoreporteru portala Libertas Savu Preleviću i pozvao nadležne da preduzmu sve neophodne mjere kako bi se obezbijedila sigurnost medijskih profesionalaca i omogućio njihov nesmetan rad.

Predrag Veljić, koji se sumnjiči da je pripadnik kriminalne organizacije, danas je, uoči suđenja u Višem sudu u Podgorici, Preleviću, koji je bio na radnom zadatku, uputio niz uvredljivih i prijetećih riječi.

Iz SMCG su kazali da su zabrinuti što se nemili događaji u kojima su žrtve medijski radnici i radnice nastavljaju.

„Napadi na medijske profesionalce su apsolutno neprihvatljivi i predstavljaju direktan napad na slobodu medija i pravo javnosti da bude informisana“, naveli su iz SMCG.

Oni su pozdravili to što je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, u skladu sa preporukom Vrhovnog državnog tužioca, formiralo predmet protiv Veljića.

„Pozivamo nadležne da ovaj proces sprovedu do kraja, uz adekvatne sankcije“, navodi se u saopštenju SMCG.

Iz Sindikat medija su poručili da će nastaviti da prate ovaj slučaj i insistiraju na dosljednoj primjeni zakona u cilju zaštite medijskih radnika i radnica.

Oni su pozvali nadležne da preduzmu sve neophodne mjere kako bi se obezbijedila sigurnost medijskih profesionalaca i omogućio njihov nesmetan rad.

