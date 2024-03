Smanjuje se broj djece koja žive u siromaštvu

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je uočen progres u smanjenju broja djece koja žive u siromaštvu i rezidencijalnim institucijama, kao i u povećanju vakcinacije MMR vakcinom, ali ostaje još mnogo da se uradi na tom polju, poručeno je sa godišnje konferencije Vlade i UNICEF-a.

Kako je saopšteno iz kabineta potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade Dragoslava Šćekića, na konferenciji su sagledani rezultati implementacije dvogodišnjeg Zajedničkog programa u prethodnoj, kao i aktivnosti koje će biti sprovedene u ovoj godini.

„Uočen je progres u smanjenju broja djece koja žive u siromaštvu i rezidencijalnim institucijama i povećanju vakcinacije MMR 1 vakcinom, ali ostaje još puno da se uradi u narednom periodu“, navodi se u saopštenju.

Šćekić se zahvalio svima koji su predvodili aktivnosti u okviru implementacije plana za prošlu godinu.

Kako je kazao, nemjerljiv je doprinos tih ljudi u nastojanju da sva djeca dobiju kvalitetne uslove za razvoj i bolju budućnost.

“Želim da istaknem da smo zajednički uradili mnogo kada je u pitanju unapređenje položaja djece i da kontinuirano unapređujemo sisteme u svim oblastima u skladu sa evropskim standardima“, rekao je Šćekić.

On je naglasio da su poseban značaj dali podršci osjetljivim grupama djece.

„Zaštita djece sa smetnjama u razvoju, djece pogođene siromaštvom, djece izbjeglica, romske djece, djece žrtava nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, i djece bez roditeljskog staranja i dalje će biti jedan od prioriteta Vlade”, poručio je Šćekić.

On je istakao da je plan rada za ovu godinu usklađen sa Programom rada Savjeta za prava djeteta i, kako je rekao, doprinijeće ispunjavanju preporuka Evropske komsije koje se tiču prava djeteta.

Iz Šćekićevog kabineta su kazali da će plan obuhvatiti unapređenje zakonskih i strateških okvira iz oblasti socijalne i dječije zaštite, obrazovanja, zdravstva.

Navodi se da će plan obuhvatiti i jačanje stručnog kapaciteta, promjenu stavova i ponašanja kroz kampanje za podizanje svijesti građana, uvođenje novih i jačanje postojećih servisa, kao i unapređenje kvaliteta podataka o djeci, budžetskih politika koje se tiču djece i monitoringa stanja o ostvarenju prava djece.

