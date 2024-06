Smanjen broj dana bolovanja u odnosu na prethodnu godinu

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u prvom kvartalu ove godine, značajno smanjen broj otvorenih bolovanja u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je na sjednici Nacionalne komisije za kontrolu privremene spriječenosti za rad.

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Milena Cojić kazala je, predstavljajući rezultate kontrola, da je utvrđeno da postoje kvalitetni zakonski okviri za provjeru bolovanja dok ono još traje.

Ona je rekla da je problem dosadašnjih komisija bio što su razmatrali zahtjeve za provjeru bolovanja koje su dobijali od poslodavaca, koja su već prekinuta, gdje je teško utvrditi da li su bila opravdana.

Zato su, kako je pojasnila Cojić, komisije dale primat zahtjevima gdje se traži provjera bolovanja koja su trenutno aktuelna.

Ona je rekla da brojke pokazuju da se smanjuje broj otvorenih bolovanja kako se počelo sa kontrolom privremene spriječenosti za rad.

Prema riječima Cojić, utvrđeno je da je drastično pao broj dana bolovanja u prva dva kvartala ove godine u odnosu na prošlu.

“Konkretno za prvi kvartal prošle godine, broj dana koji je potrošen na komisijska bolovanja, duža od 30 dana iznosio – 582.272, a za isti taj kvartal u ovoj godini je bilo 168.392 dana, što je značajno smanjenje”, navela je Cojić.

Kako je dodala, u drugom kvartalu prošle godine, broj dana koji je potrošen na komisijska bolovanja duža od 30 dana iznosio je 183.577, a u istom kvartalu ove godine 48.029 dana.

“Dakle, u odnosu na prošlu godinu broj dana za komisijska bolovanja je smanjen gotovo za polovinu u prvom kvartalu, a u drugom kvartalu za dvije trećine. Što znači da dolazi do smanjenja dugotrajnih bolovanja“, navela je Cojić.

Prema njenim riječima, broj dana za kraća bolovanja, koja su propisana na predlog izabranog doktora za prvi i drugi kvartal ove godine, pokazuje tendenciju smanjenja, odnosno sa 48 na 45 hiljada dana u prvom kvartalu i sa 35 na 28 hiljada u drugom kvartalu.

Ministarstvo zdravlja ima tri vijeća jedne komisije koju čine pravnik i dva ljekara, koja provjerava rad komisije Fonda za zdravstvo, a komisija Fonda provjerava rad ljekara koji odobravaju bolovanja do 30 dana.

Komisije Fonda su pokrenule kontrole, a njihovi rezultati nakon što su izvršeni pregledi pacijenata i utvrđeno da su sposobni za rad, bili su zatvaranja tih bolovanja.

Direktor FZO Vuk Kadić naveo je da je, što se tiče bolovanja dužih od 30 dana, napravljena reorganizacija komisija, za koju smatraju da će imati efekta do kraja godine.

“Suština reorganizacije je da se naprave komisije koje su usko specijalizovane, gdje će se određene specijalnosti grupisati u određene grupe i komisije i određene vrste bolovanja slati ka tim komisijama na provjeru”, naveo je Kadić.

On je rekao da je pokrenuta inicijativa da se od septembra ove godine počne sa edukacijom izabranih ljekara o njihovim pravima i obavezama, jer je u Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisano da ljekar opšte prakse otvara i zatvara bolovanje, a ne specijalista.

To, kako je dodao Kadić, znači da je izabrani ljekar jedina osoba koja je odgovorna za privremenu spriječenost za rad.

“Ljekari opšte prakse biće u mogućnosti da, ukoliko posumljaju da to bolovanje nije adekvatno, formiraju komisiju samoinicijativno, sastavljenu od strane specijalista koji če provjeriti da li je taj osiguranik opravdano na bolovanju“, najavio je Kadić.

Iz Ministarstva zdravlja su rekli da je na sjednici zaključeno da su, uprkos činjenici da je zloupotrebu bolovanja teško dokazati, kontrole koje su započete dale prve rezultate i vidljive efekte.

Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu Srđan Pavićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS