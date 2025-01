Slobodni i nezavisni mediji ključni za demokratiju i zaštitu javnog interesa

Podgorica, (MINA) – Slobodni i nezavisni mediji ključni su za demokratiju i zaštitu javnog interesa, ali prijetnje, pritisci i nesigurni uslovi rada i dalje ugrožavaju tu profesiju, poručili su iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Iz te NVO čestitali su crnogorskim novinarima i novinarkama 23. januar – Dan novinara.

“Slobodni i nezavisni mediji ključni su za demokratiju i zaštitu javnog interesa. Uprkos tome, prijetnje, pritisci i nesigurni uslovi rada i dalje ugrožavaju ovu profesiju”, kazali su iz Juventasa.

Oni su istakli značaj sinergije između medija i civilnog sektora u jačanju demokratije i društvenih promjena.

„Zajedničkim djelovanjem možemo osigurati bolje uslove za slobodan rad novinara, unaprijediti zaštitu njihovih prava i osnažiti povjerenje građana u javne institucije”, ocijenili su iz Juventasa.

Oni su pozvali nadležne institucije da osiguraju sigurnost novinara i unaprijede uslove za njihov slobodan rad.

„Građane pozivamo da podrže medije koji rade profesionalno i odgovorno, jer je to temelj slobodnog društva”, kazali su iz Juventasa, dodajući da je sloboda medija sloboda svih nas.

„Hrabrost i posvećenost novinara ključ su razvoja i napretka našeg društva”, zaključili su iz Juventasa.

